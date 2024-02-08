Федоров анонсував електронний військовий квиток. Але не в "Дії"

Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що, найімовірніше, військового квитка у "Дії" не впроваджуватимуть. Також це стосується і повісток.
"Скажімо так, теоретично, це може бути військовий квиток в «Дії». Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо", – сказав він у інтерв’ю Forbes.
Федоров додав, що поки що не може озвучувати подробиці проєкту.
"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити", – зазначив він.
Також він зауважив, що Мінцифри разом із міністерством оборони працюють у цьому напрямку.
"Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії". У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони", – зазначив міністр.
Він додав, що повісток у "Дії" не буде теж.
"Це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку", – підсумував Федоров.
- Раніше онлайн-повістки пропонували внести до нового закону про мобілізацію. Однак на засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла б відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету з питань оборони Єгор Чернєв. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.
- Електронний кабінет військовозобов'язаного Міноборони планує запустити у другому кварталі цього року.
- У кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК, також буде запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій. Водночас Міноборони запевняє, що реєстр військовозобов’язаних буде розміщуватися не в хмарних сховищах країн-членів НАТО, а в Україні.