Федоров анонсував електронний військовий квиток. Але не в "Дії"

У "Дії " також не будуть роздавати повістки, для цього створять окрему платформу.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров заявив, що, найімовірніше, військового квитка у "Дії" не впроваджуватимуть. Також це стосується і повісток.

"Скажімо так, теоретично, це може бути військовий квиток в «Дії». Проте, найімовірніше, його не буде. Зараз ми працюємо над цим проєктом окремо", – сказав він у інтерв’ю Forbes.

Федоров додав, що поки що не може озвучувати подробиці проєкту.

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити", – зазначив він.

Також він зауважив, що Мінцифри разом із міністерством оборони працюють у цьому напрямку.

"Зараз разом з МОУ працюємо над запровадженням військового квитка. Він буде не в "Дії". У "Дії" також не буде військового електронного кабінету. Для цього буде створено окрему інформаційну систему на базі Міноборони", – зазначив міністр.

Він додав, що повісток у "Дії" не буде теж.

"Це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину в цьому напрямку", – підсумував Федоров.