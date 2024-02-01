Чи підійде мобільний будинок з модулів для постійного проживання?

При згадці про мобільні модульні будинки у багатьох людей виникає асоціація з легкими та погано облаштованими об’єктами для проживання робочих бригад. Проте сьогодні будівельні технології досягли того рівня, коли за мінімальний термін з окремих блоків споруджують добротний дім. За комфортом та надійністю він не поступається звичайному цегляному будинку, а в деяких аспектах навіть кращий. За відносно невелику суму можна отримати чудове помешкання з усім необхідним для комфортного життя, яке легко розібрати і перевезти в інше місце.

Чому мобільні будинки підходять для постійного проживання?

Мобільні будинки стали популярними завдяки виготовленню невеликих дачних будинків, в яких жили весною та влітку. Але з удосконаленням збірної технології вектор змістився у напрямку спорудження надійного житла для проживання цілий рік. Каркаси роблять з міцних дерев’яних брусків, які обробляють абсолютно безпечними засобами для підвищення вогнестійкості, проти появи грибків та шкідників.

Сучасний будинок з модулів – своєрідний конструктор. Якщо повністю дотримані будівельні стандарти, міцна конструкція витримує підвищену вологість, низьку та високу температуру, сильний вітер. Таке помешкання підходить для проживання взимку завдяки утеплювачу, який відмінно зберігає тепло, і можливості підключення до центрального опалення. Деякі виробники пропонують варіанти з автономним обігрівом та теплою підлогою.

Скловата – якісна теплоізоляція дому

Це один з найпопулярніших матеріалів для утеплення будинку. Завдяки невеликій вазі з ним легко працювати, а щільна структура практично не дає усадки з роками та перешкоджає появі деформацій. Скловата вирізняється такими особливостями:

чудово утримує тепло – через особливе переплетення волокон теплопровідність низька, тому в будинку взимку тепло, а у спеку – прохолодно;

забезпечує хорошу шумоізоляцію – щільний утеплювач поглинає звуки частотою 35–40 Гц;

витримує температуру від -40 до +250 °С, тому під час морозів не втрачає своїх якостей;

не викликає алергії – матеріал має натуральний склад, а значить, алергічні прояви виключені;

не горить під час пожежі, що перешкоджає розповсюдженню вогню.

В мобільних модульних будинках цим матеріалом різної щільності утеплюють дах, підлогу та стіни. Його укладають між дошками, а проміжки закривають спеціальними засобами для герметичності. Щоб уникнути появи грибків та шкідливих мікроорганізмів, скловату додатково обробляють безпечними для людини антисептиками. Тому в такому помешканні затишно та зручно жити цілий рік.

Що потрібно знати про будівництво житла з модулів

Збірна технологія дозволяє отримати затишне помешкання за 2,5 місяця. Будинок складають у цеху, тому будівельні роботи не залежать від погоди. Він вирізняється:

мобільністю – його легко транспортувати та встановити на новій локації;

бюджетністю – спорудження обходиться на 30–40% дешевше порівняно з цегляним варіантом;

швидким переплануванням – можна обладнати додаткову кімнату або збільшити простір, змінивши кількість модулів;

енергоефективністю – завдяки використанню якісного утеплювача та сучасних технологій споживання електроенергії низьке.

Після зведення на локації в дім можна відразу заселятися, а жити в ньому комфортно з дітьми та тваринами.

Нюанси спорудження модульного житла

Виробництво таких будинків стандартизоване: в цеху виготовляють модулі встановленого розміру, тому про різноманітність форм мова не йде. Необхідність забезпечити мобільність та функціональність конструкції накладає певні обмеження. Зазвичай зводять квадратні або прямокутні будівлі. Попри можливість вибрати комплектацію та площу, стандартний дизайн може бути виконаний у скандинавському стилі, хай-тек, мінімалізм.

З компанією Unitbud не потрібно витрачати цілий статок на отримання омріяного житла. За доступною ціною ми будуємо під ключ одноповерхові мобільні будівлі для цілорічного проживання, невеликі дачі, лазні у сучасному стилі (скандинавський, хай-тек, барнхаус). Під замовлення проводиться обшивання гіпсокартоном, фарбування стін, укладання керамічної плитки, встановлення натяжної стелі та теплої підлоги. Модулі виробляють з якісних матеріалів в обладнаному сучасним устаткуванням цеху в місті Житомир, тому наші конструкції простоять понад 50 років та можете бути впевнені в надійності наших продуктів, адже компанія ставить перед собою завдання створювати не просто конструкції, а витончені інженерні рішення, які будуть служити вам надійно і тривало.