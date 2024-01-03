Мінцифри нагадало, що зробити запит на компенсацію пошкодженого обстрілами житла можна через “Дію”

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров нагадав, що зробити запит на компенсацію пошкодженого обстрілами житла можна через “Дію”.

“Із початку повномасштабної війни зрозуміли, що знадобиться зручний інструмент для відбудови, тому запустили єВідновлення, коли не потрібно ходити по держустановах чи збирати довідки, а достатньо смартфона з Дією та фото руйнувань”, - повідомив міністр.

Він зазначив, що якщо у вас після чергової російської атаки вибиті вікна, пошкоджена або взагалі знищена домівка, не опускайте рук, а повідомте про це через “Дію”. Якщо житло пошкоджене — отримайте компенсацію на відновлення. Якщо повністю знищено — отримайте сертифікат на купівлю нового житла.

Суму компенсації визначить спеціальна комісія, яку скерує місцева влада. Комісія зафіксує ступінь руйнувань та зробить висновки. Рішення комісії отримаєте в “Дії”.