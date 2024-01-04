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РФ планує оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами, — ЦНС

Міністерство нападу РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

РФ планує оснащувати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами, — ЦНС
Фото: Національний спротив

Джерела Центру національного спротиву надали документи Дубненського машинобудівного заводу, на якому окупанти виготовляють озброєння, аби здійснити обстріли цивільної інфраструктури України.

Про це повідомили у ЦНС.

"Центр національного спротиву отримав докази щодо намірів окупантів обладнати крилаті ракети X-32 касетними боєприпасами. Небайдужі надали ЦНС документи Дубненського машинобудівного заводу на якому окупанти виготовляють ракети для подальших обстрілів цивільної інфраструктури України", — йдеться у повідомленні підпілля. 

У документі зазначається, що Міністерство нападу РФ у жовтні 2023 року поставило завдання інженерам модернізувати крилаті ракети касетним блоком.

Фото: Центр національного спротиву

За інформацією Центру нацспротиву, випадки застосування росіянами відповідних ракет наразі не зафіксовані.

"Закликаємо українців оперативно реагувати на тривогу, адже ворог нехтує міжнародним правом та готовий застосувати більш смертоносну зброю проти цивільного населення", — наголошують у національному спротиві.

  • Внаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні 2 січня загинули п'ятеро людей, поранені, за даними ДСНС, майже 130. 
  • 29 грудня російська армія ракетами в декілька хвиль атакувала Київ, Харків, Львів, Одесу, Дніпро, Запоріжжя, Конотоп та інші міста. Перед ракетами ворог запустив безпілотники. Є влучання, руйнування, загиблі і поранені. Загалом росіяни випустили близько 110 ракет. Більшу частину збито.
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