РФ вбила в Станіславі Херсонської області чоловіка, ще двоє людей поранені

Російська армія вдарила по Станіславу Херсонської області. Загинув чоловік 61 року, ще двоє людей поранені.
Ворожий вогонь пошкодив приватні будинки та автомобілі. Також у населеному пункті зникло світло, повідомив у Telegram голова ОВА Прокудін.
"Жінка, 48 років, потрапила під обстріл в автівці. У неї діагностували контузію. Потерпілій надається медична допомога", – повідомив він.
Постраждав й чоловік 1969 року народження. Він відмовився від госпіталізації.
- Учора росіяни вбили в Херсонській області двох людей. Люди загинули в Новотягинці та Садовому.