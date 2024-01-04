Головне за ніч та ранок четверга, 4 січня: бої під Авдіївкою та Мар'їнкою, обстріл Курахового, законопроєкт щодо мобілізації

Російська окупаційна армія вчергове атакувала Кіровоградську область.

"Унаслідок сьогоднішньої ракетної атаки по Кропивницькому на одному з промислових об’єктів є травмовані та один загиблий", – повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 58 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснивши 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак біля районів Північного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

Наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ вразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійські засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 4 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще близько 780 російських окупантів, 12 танків, 21 бронемашину, 28 артсистем. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 362 280 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Росія здійснила обстріл центру міста Курахове, що на Донеччині.

"Близько півночі росіяни випустили по місту ракети – зруйнували дитсадок, школу, профілакторію та кав'ярню. Крім того, пошкоджено чисельні багатоповерхівки", – повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, потерпілих цивільних немає.

У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару Росії по Україні 29 грудня 2023 року.

"Слідчими криміналістами ГУ МВС під час здійснення експертизи було виявлено ще двох загиблих", – повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 особи, потерпілих - 30.

У ніч на 4 січня на Хмельниччині Повітряні сили ЗСУ знищили два ворожі безпілотники "Shahed-136/131".

Ворог атакував з південно-східного напрямку, зазначили у Повітряних силах.

Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що обговорення триватиме декілька днів.

Участь у ньому братимуть командування ЗСУ та представники міністерства оборони. Для доповіді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

"У депутатів від виборців є багато питань стосовно мобілізації, для відповідей на комітет приїхали Залужний, Шаптала та міністр Умеров", – заявив парламентар.

Фермери із асоціації "Ошукане село" відновили сьогодні о 8:00 блокування пункту пропуску у Медиці. Мітингувальники вимагають дотацій на кукурудзу або збереження сільськогосподарського податку на рівні минулого року.

"Ми хочемо підписати угоду, двосторонню угоду, тобто між міністерством і фермерами, якщо така угода буде підписана, протест буде призупинено якнайшвидше", – заявив лідер фермерів з "Ошуканого села" Роман Кондров, пише RMF24.

Він додав, що цього разу акція протесту матиме більш жорстку форму – за годину пропускатимуть лише одну машину з черги. Однак, за словами протестувальників, безперешкодно зможуть проїхати легкові автомобілі, автобуси і вантажівки із гуманітарною допомогою, військовою технікою та продуктами, що швидко псуються.

Подробиці – в новині.

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