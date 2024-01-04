На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів загинули 2 людини

Ворог бив з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу противник здійснив 97 обстрілів, випустивши 486 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 19 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі; територію підприємства у Бериславі.

Через російську агресію 2 людини загинули.

Нагадаємо, вночі Росія вдарила ракетами по Кураховому на Донеччині. Зруйнували дитсадок, школу, профілакторію та кав'ярню. Крім того, пошкоджено чисельні багатоповерхівки.