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Україна сподівається провести найближчими тижнями ще один обмін полоненими, - Лубінець

Перед Україною стоїть задача повернути абсолютно всіх своїх з полону.

Україна сподівається провести найближчими тижнями ще один обмін полоненими, - Лубінець
Фото: скриншот відео

Протягом найближчих тижнів може відбутись ще один обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Але не забуваємо, з ким ми воюємо, вони підступно ведуть перемовини, і ніхто не знає, коли вони знову зможуть обірвати цей процес. Але те, що залежить від України, ми робимо, абсолютно все можливе", - зазначив Лубінець.

Він додав, що за останні два тижні в перемовинах з Росією відбулися певні зрушення: взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і сьогодні, нарешті, повернення полонених.

"Задача стоїть - повернути абсолютно всіх", - наголосив омбудсмен.

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Дмитро Лубінець також розповів, що українські захисники і захисниці, які сьогодні повернулись з полону, перебували там від 6 місяців до 1,5 року. Всі вони перебувають у поганому фізичному стані, виснажені, дуже схудли. 

Водночас обмін був ускладнений тим, що РФ хотіла не проводити обмін полонених, заблокувати процес повернення і цивільних заручників задля того, щоб максимально пробувати підірвати ситуацію в Україні зсередини.

Чому раніше не відбувалися обміни полоненими

  • Офіс омбудсмана України повідомляв, що Росія не хоче повертати своїх громадян, тому призупинила обміни. Наразі, за даними Мінреінтеграції, Росія тримає в полоні 4 337 українців, більшість із яких - військові. А Україна через велику кількість полонених окупантів узялася зводити для них ще один табір.

  • Однак Президент Зеленський раніше заявив, що обміни військовополоненими з Росією не призупинилися. За його словами, часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою.

  • У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими попередили, що РФ планує запустити на пропагандистських каналах чергову хвилю дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими.

  • Тим часом лідери Євросоюзу, які відвідували у грудні Китай і зустрічалися зі Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном, мали підштовхнути Пекін до тиску на Москву, щоб активізувати обміни полоненими.

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