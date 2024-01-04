Україна сподівається провести найближчими тижнями ще один обмін полоненими, - Лубінець

Перед Україною стоїть задача повернути абсолютно всіх своїх з полону.

Протягом найближчих тижнів може відбутись ще один обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Але не забуваємо, з ким ми воюємо, вони підступно ведуть перемовини, і ніхто не знає, коли вони знову зможуть обірвати цей процес. Але те, що залежить від України, ми робимо, абсолютно все можливе", - зазначив Лубінець.

Він додав, що за останні два тижні в перемовинах з Росією відбулися певні зрушення: взаємне відвідування військовополонених, взаємний обмін теплими речами і сьогодні, нарешті, повернення полонених.

"Задача стоїть - повернути абсолютно всіх", - наголосив омбудсмен.

Дмитро Лубінець також розповів, що українські захисники і захисниці, які сьогодні повернулись з полону, перебували там від 6 місяців до 1,5 року. Всі вони перебувають у поганому фізичному стані, виснажені, дуже схудли.

Водночас обмін був ускладнений тим, що РФ хотіла не проводити обмін полонених, заблокувати процес повернення і цивільних заручників задля того, щоб максимально пробувати підірвати ситуацію в Україні зсередини.

Чому раніше не відбувалися обміни полоненими