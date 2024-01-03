Представників МАГАТЕ два тижні не допускають у частину реакторних залів на окупованій ЗАЕС

Представників МАГАТЕ не допустили до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці.

Окупанти не пускають у частину залів на Запорізькій АЕС експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Вперше їх не допустили до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

Зазначається, що представників МАГАТЕ вперше не було допущено до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці. Тут знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо.

Крім того, вони все ще очікують запланованого доступ на дахи реакторів, чого не відбулося через заявлені міркування безпеки.

Минулого тижня представників з МАГАТЕ обмежили у доступі до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень №3, 4 і 6 реакторів. Вони як і раніше не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6.

ЗАЕС в окупації

У липні 2023 року розвідка повідомила, що окупанти планують збройну провокацію на захопленій та замінованій ними ЗАЕС. Операцію збиралися здійснити "під чужим прапором": нібито це українські війська штурмували станцію.

За інформацією керівника ГУР Кирила Буданова, раніше на ЗАЕС росіяни хотіли здійснити контрольований викид радіації.

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, стверджують, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.

Окупанти на Запорізькій АЕС використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії. Також, вони не дотримуються низки технологічних вимог.

У листопаді Енергоатом заявив про витік реагентів на енергоблоці №5 окупованої росіянами Запорізької АЕС. Раніше була зафіксована небезпека на енергоблоці №4. Внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія.