Представників МАГАТЕ два тижні не допускають у частину реакторних залів на окупованій ЗАЕС

Окупанти не пускають у частину залів на Запорізькій АЕС експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Вперше їх не допустили до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці.
Про це повідомили у МАГАТЕ.
Зазначається, що представників МАГАТЕ вперше не було допущено до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці. Тут знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо.
Крім того, вони все ще очікують запланованого доступ на дахи реакторів, чого не відбулося через заявлені міркування безпеки.
Минулого тижня представників з МАГАТЕ обмежили у доступі до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень №3, 4 і 6 реакторів. Вони як і раніше не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6.
ЗАЕС в окупації
- У липні 2023 року розвідка повідомила, що окупанти планують збройну провокацію на захопленій та замінованій ними ЗАЕС. Операцію збиралися здійснити "під чужим прапором": нібито це українські війська штурмували станцію.
- За інформацією керівника ГУР Кирила Буданова, раніше на ЗАЕС росіяни хотіли здійснити контрольований викид радіації.
- Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, стверджують, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій.
- Окупанти на Запорізькій АЕС використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії. Також, вони не дотримуються низки технологічних вимог.
- У листопаді Енергоатом заявив про витік реагентів на енергоблоці №5 окупованої росіянами Запорізької АЕС. Раніше була зафіксована небезпека на енергоблоці №4. Внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія.
- У ніч на 1 грудня на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут. Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Була загроза ядерній безпеці.