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Представників МАГАТЕ два тижні не допускають у частину реакторних залів на окупованій ЗАЕС

Представників МАГАТЕ не допустили до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці. 

Представників МАГАТЕ два тижні не допускають у частину реакторних залів на окупованій ЗАЕС
Фото: EPA/UPG

Окупанти не пускають у частину залів на Запорізькій АЕС експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Вперше їх не допустили до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці. 

Про це повідомили у МАГАТЕ.

Зазначається, що представників МАГАТЕ вперше не було допущено до реакторної зали енергоблока, який перебував у холодній зупинці. Тут знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо.

Крім того, вони все ще очікують запланованого доступ на дахи реакторів, чого не відбулося через заявлені міркування безпеки.

Минулого тижня представників з МАГАТЕ обмежили у доступі до деяких частин машинних залів ЗАЕС, зокрема до приміщень №3, 4 і 6 реакторів. Вони як і раніше не можуть отримати доступ до всіх частин майданчика, і протягом останніх двох тижнів їм не дозволяють доступ до реакторних залів енергоблоків № 1, 2 і 6.

ЗАЕС в окупації

  • У липні 2023 року розвідка повідомила, що окупанти планують збройну провокацію на захопленій та замінованій ними ЗАЕС. Операцію збиралися здійснити "під чужим прапором": нібито це українські війська штурмували станцію.
  • Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які перебувають на Запорізькій АЕС, стверджують, що російська армія використовує ЗАЕС як вогневу позицію для розміщення РСЗВ та обстрілів українських територій. 
  • У листопаді Енергоатом заявив про витік реагентів на енергоблоці №5 окупованої росіянами Запорізької АЕС. Раніше була зафіксована небезпека на енергоблоці №4. Внаслідок його розігріву відбулося протікання радіоактивного теплоносія.
  • У ніч на 1 грудня на Запорізькій АЕС відбувся повний блекаут. Через це ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Була загроза ядерній безпеці.
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