Російські війська випустили ракети С-300 по деокупованій Снігурівці: у важкому стані дитина (оновлено)

В деокупованій Снігурівці Миколаївської області пролунали вибухи. За попередньою інформацією начальника МВА Івана Кухти поранень зазнала неповнолітня дівчинка.

"На превеликий жаль, прилеглі будинки на околиці міста отримали пошкодження від вибухової хвилі, внаслідок чого серед місцевих мешканців є постраждалі, які отримали травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих є неповнолітня дівчинка", — повідомив Кухта.

Оновлення. Пізніше глава Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що увечері російські війська випустили 3 ракети С-300 по місту.

"Внаслідок атаки в Снігурівці поранені жінка, 2 чоловіків та 15-річна дівчина, яка у важкому стані. Її перевозять в лікарню Миколаєва", – зазначив начальник ОВА.