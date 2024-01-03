Ракета і БпЛА в Кіровоградській області і обстріли Сумської: як минула доба

У Кіровоградській області вночі збили два ворожі дрони та одну ракету. Постраждалі та руйнування відсутні. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу – один обстріл (п'ять вибухів). Ворог обстріляв Сновську громаду Корюківського району із мінометів. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Сумській вночі росіяни здійснили обстріл Свеської громади. Зафіксовано чотири вибухи з міномету. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Хотінська, Великописарівська громади. Юнаківська громада: зафіксовано обстріл з ракетних систем залпового вогню (п'ять вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено п'ять домогосподарств, автомобіль, мережу ЛЕП.

У Миколаївській вчора ввечері – ракетний обстріл Снігурівської громади. Попередньо, поза межами населених пунктів. Постраждалих немає. Протягом дня ворог вісім разів здійснював артилерійські обстріли населених пунктів Куцурубської громади. Без постраждалих.

У Луганській у Невському учора пролунали одразу чотири вибухи – загарбники влучили по раніше зруйнованим об’єктам. Росіяни активно застосовували дрони-камікадзе, а також тричі вдарили з авіації – по Білогорівці та Серебрянському лісу. За добу противник здійснив 185 обстрілів (598 снарядів).

У Харківській вчора ввечері окупанти обстріляли Харків. Попередньо – ракетами С-300. Унаслідок обстрілу є потрапляння ракети в будівлю школи, частково зруйновано стіну другого поверху. Без постраждалих. У результаті вчорашнього ранкового ворожого обстрілу Харкова постраждали щонайменше 58 людей, з них шестеро – діти. Одна жінка загинула. Наразі у медзакладах міста перебуває 28 людей, з них четверо – діти. Двоє осіб у тяжкому стані. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Охримівка, Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Учора вдень ворог обстріляв Липці. Без потерпілих. Унаслідок обстрілу Куп'янська пошкоджено будинок. Поранень зазнала і мешканка Вовчанська.

У Запорізькій окупанти гатили по 23 населених пунктах області, зафіксовано 134 удари. 110 артилерійських обстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Левадного, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, П'ятихаток, Лобкового, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл. Рашисти обстріляли з РСЗВ Гуляйполе та Новоандріївку, атакували 20 безпілотниками Новодарівку, Червоне, Малинівку, Білогір'я, Малу Токмачку й Роботине, а також здійснили два авіаційні удари по Оріхову. Ворожий артилерійський снаряд забрав життя двох жителів села Плавні: 54-річного чоловіка та 63-річної жінки. Поранення отримала 76-річна оріхів'янка. Надійшло два повідомлення про пошкодження житлових будинків.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 121 обстріл (552 снаряди), з них по Херсону – 10 обстрілів (44 снаряди). Рашисти поцілили у райони 35 населених пунктів області, медичні установи, адмінбудівлі, навчальні заклади, бібліотеку у Херсонському районі, завод у Бериславському районі. Російська армія обстріляла центральну частину Білозерки. Пошкоджено адмінбудівлі, медичні установи, навчальні заклади, бібліотеку та шість приватних будинків. Постраждала 79-річна жінка. За добу через російську агресію одна людина дістала поранення.

У Дніпропетровській за вчорашній день окупанти 12 разів атакували Нікопольський район. Шість артилерійських обстрілів та стільки ж дронів-камікадзе. У Нікополі двоє постраждалих. Це чоловіки 50 та 59 років. Їм надали усю необхідну медичну допомогу. Пошкоджено торгівельний павільйон, дитячий садок, приватне підприємство, парк атракціонів, багатоповерхівки, близько двох десятків приватних будинків, п'ять господарських споруд, ще два – знищено повністю, зачепило автомобіль, лінії електропередачі та газопроводи. Під удар також потрапили Червоногригорівська, Покровська та Марганецька громади. Там пошкоджені інфраструктурні обʼєкти. На щастя, обійшлося без поранених. Вдень ворог завдав ракетного удару по Криворізькому району. Без жертв. Уночі окупанти обстріляли Нікополь. Спрямували на райцентр важку артилерію. Загиблих та постраждалих немає.

У Донецькій під вогнем рашистів – шість населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, Новоселівка Перша, Бердичі. Пошкоджено два житлових будинки, приміщення лікарні, ЛЕП. За добу на Донеччині: троє поранених.