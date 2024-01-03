Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов із в'язниці в Сербії, – BBC

Через розгляд апеляції йому поки що заборонили залишати країну.

Ексгенерал Служби безпеки України Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов із в'язниці.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на Високий суд міста Ніш.

Зазначається, що Наумов вийшов із в'язниці на початку грудня. Однак, через розгляд апеляції у нього вилучили документи та заборонили залишати країну.

"Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції", – повідомили в суді.

Адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд з Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.

"Варто зазначити, що застосування такого заходу – зайве, особливо враховуючи, що він вже відбув повний термін покарання", – зазначив адвокат Олександр Овчинников.

Хто такий Наумов