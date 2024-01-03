Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов із в'язниці в Сербії, – BBC

Ексгенерал Служби безпеки України Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув'язнення за відмивання коштів, вийшов із в'язниці.
Про це повідомляє ВВС із посиланням на Високий суд міста Ніш.
Зазначається, що Наумов вийшов із в'язниці на початку грудня. Однак, через розгляд апеляції у нього вилучили документи та заборонили залишати країну.
"Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, доки не завершиться процес апеляції", – повідомили в суді.
Адвокати Наумова подали скаргу на рішення про заборону на виїзд з Сербії, аргументуючи загрозою для життя клієнта, однак суд її не задовольнив.
"Варто зазначити, що застосування такого заходу – зайве, особливо враховуючи, що він вже відбув повний термін покарання", – зазначив адвокат Олександр Овчинников.
Хто такий Наумов
- Андрій Наумов працював у Генпрокуратурі, а потім – в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження. У 2018 році став директором ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". За його роботу в цьому підприємстві потім у правоохороцнів виникнуть питання.
- З 2019 по 2021 Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ під керівництвом Івана Баканова. Це управління відповідає за контроль над працівниками СБУ. При цьому Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт і корупційні схеми на митниці. Він фігурував у розслідуванні про набуття елітного майна, не зіставного з офіційними доходами держслужбовця.
- У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський присвоїв Наумову військове звання бригадного генерала, але на початку повномасштабного вторгнення Росії позбавив його цього звання і назвав "зрадником".
- Наумов втік напередодні вторгнення Росії, а влітку 2022 його затримали в Сербії з незадекларованою готівкою – близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди. Там проти нього відкрили справу і відправили до слідчого ізолятора.
- Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення. Згодом і захист, і обвинувачення подали апеляційні скарги на це рішення.
- У липні суд у Сербії не дозволив екстрадицію Наумова до України.
- Раніше також повідомлялось, що колишньому генералу СБУ Наумову, який підозрюється в наданні російським окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, можуть надати притулок у РФ.