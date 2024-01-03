Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Харкова зросла до 62

З них 6 – діти.

В результаті вчорашнього ранкового ворожого обстрілу “Іскандерами” Харкова постраждали 62 людей.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед постраждалих шестеро дітей.

Одна жінка загинула.

Наразі у медзакладах міста перебуває 28 людей, з них 4 – діти. Двоє дорослих у важкому стані.

Зазначимо, що Харків зазнає регулярних ворожих атак. Росіяни б'ють по місту, серед іншого, із ЗРК. Час підльоту снарядів до міста надзвичайно малий, тому люди часто не встигають дістатися укриттів.