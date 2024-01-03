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У Львові з-під завалів музею, який знищили росіяни, дістали вціліле бронзове погруддя Шухевича

Погруддя авторства Михайла Черешньовського вже вважали втраченим.

У Львові з-під завалів музею, який знищили росіяни, дістали вціліле бронзове погруддя Шухевича
Фото: Львівська ОВА

У Львові в повністю зруйнованому внаслідок російської атаки музеї вціліло погруддя генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ви знаєте, що уламки ворожих «шахедів» знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі... Але маємо і справжнє диво: погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського, яке вважалося втраченим через атаку на музей, насправді вціліло! Його виявили під численними завалами", - написав він у фейсбуці.

За словами Козицького, погруддя має незначні ушкодження і зараз перебуває у фондах Львівського історичного музею.

  • 1 січня в Білогорщі, що на околиці Львова, від падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа в музеї Романа Шухевича. Будівлю повністю знищено, а з нею - і меморіальні речі, такі як стіл, фотель, фортепіано. Попередньо сума збитків поки що сягнула 2,5 мільйонів. Утім, близько 600 експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце, тож вони у безпеці.

Хто такий Роман Шухевич

  • Роман Шухевич - керівник Організації українських націоналістів з 1943 року і головнокомандувач Української повстанської армії з січня 1944-го до своєї загибелі в 1950 році.
  • 22 січня 2010 року президент Віктор Ющенко удостоїв Романа Шухевича звання Героя України. 2 квітня 2010 року Донецький окружний адмінсуд позбавив Шухевича цього звання, оскільки він не був громадянином України. У серпні 2011 року Вищий адміністративний суд залишив це рішення чинним. У липні 2021 року в Верховну Раду внесли проєкт постанови про повернення Шухевичу звання Героя України. У багатьох українських містах є вулиця з його ім'ям.
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