У Львові в повністю зруйнованому внаслідок російської атаки музеї вціліло погруддя генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Ви знаєте, що уламки ворожих «шахедів» знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі... Але маємо і справжнє диво: погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського, яке вважалося втраченим через атаку на музей, насправді вціліло! Його виявили під численними завалами", - написав він у фейсбуці.

За словами Козицького, погруддя має незначні ушкодження і зараз перебуває у фондах Львівського історичного музею.

1 січня в Білогорщі, що на околиці Львова, від падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа в музеї Романа Шухевича. Будівлю повністю знищено, а з нею - і меморіальні речі, такі як стіл, фотель, фортепіано. Попередньо сума збитків поки що сягнула 2,5 мільйонів. Утім, близько 600 експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце, тож вони у безпеці.

Хто такий Роман Шухевич