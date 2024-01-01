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Будівля музею Романа Шухевича на Львівщині знищена повністю, збитки рахують, – Козицький

Попередньо сума збитків поки що сягнула 2,5 мільйонів, втрачені меморіальні речі генерал-хорунжого УПА.

Будівля музею Романа Шухевича на Львівщині знищена повністю, збитки рахують, – Козицький
Фото: Андрій Садовий

Сьогодні, 1 січня, у період з 4 по 6 ранку, Львівську область атакували чотири ворожі ударні безпілотники типу "шахед", які вдалося збити протиповітряній обороні. Проте уламки дронів впали на музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові та на будівлю факультету землевпорядкування і туризму Львівського національного університету Природокористування у Дублянах.

"Унаслідок влучання уламків БпЛА виникла пожежа у музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові. Травмованих та загиблих немає. Будівля зруйнована повністю", – повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. 

За повідомленням, втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці.

Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

Як повідомив Козицький, збитки – 2 мільйони 258 тисяч гривень. Це лише вартість будівлі. Збитки через втрачене майно ще підраховують.

Фото: Максим Козицький

Фото: Максим Козицький
 

Також через падіння уламків "шахеда" у Дублянах зруйновані дах на площі 600 м2 та перекриття на площі 120 м2, знищені 5 вікон у будинку, де розміщений факультет землевпорядкування і туризму Львівського національного університету природокористування. 

Фото: ГУ ДСНС України у Львівській області

Пожежу що виникла на місці, оперативно загасили. Без постраждалих.

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