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Росія тримає у Чорному морі 3 носії "Калібрів", – ВМС

Ще два ракетоносії знаходяться у Середземному морі. 

Росія тримає у Чорному морі 3 носії "Калібрів", – ВМС
Фото: EPA/UPG

Станом на 1 січня 2024 року у Чорному морі перебувають п'ять ворожих кораблів.

За даними Військово-морських сил, серед них є три носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає до 24 ракет.

Також повідомляється про один ворожий корабель у Азовському морі.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 16 ракет.

Як повідомляють у ВМС, за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – 13 суден, з них три рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – 12 суден з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС

У ВМС наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

  • Нещодавно стало відомо, що на знищеному російському кораблі "Новочеркаськ" загинули 74 окупанти, 27 – поранені.На борту, ймовірно, були боєприпаси. 
  • Сили оборони уразили ворожий корабель у ніч на 25 грудня у порту Феодосії. Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним до ураження ворожого об'єкту. 
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