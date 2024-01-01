Росія тримає у Чорному морі 3 носії "Калібрів", – ВМС

Станом на 1 січня 2024 року у Чорному морі перебувають п'ять ворожих кораблів.
За даними Військово-морських сил, серед них є три носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає до 24 ракет.
Також повідомляється про один ворожий корабель у Азовському морі.
У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 16 ракет.
Як повідомляють у ВМС, за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 13 суден, з них три рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – 12 суден з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
У ВМС наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
- Нещодавно стало відомо, що на знищеному російському кораблі "Новочеркаськ" загинули 74 окупанти, 27 – поранені.На борту, ймовірно, були боєприпаси.
- Сили оборони уразили ворожий корабель у ніч на 25 грудня у порту Феодосії. Дані про це підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Він подякував пілотам та усім причетним до ураження ворожого об'єкту.