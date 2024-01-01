Росія тримає у Чорному морі 3 носії "Калібрів", – ВМС

Ще два ракетоносії знаходяться у Середземному морі.

Станом на 1 січня 2024 року у Чорному морі перебувають п'ять ворожих кораблів.

За даними Військово-морських сил, серед них є три носії крилатих ракет "Калібр". Загальний залп складає до 24 ракет.

Також повідомляється про один ворожий корабель у Азовському морі.

У Середземному морі перебувають три ворожі кораблі, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 16 ракет.

Як повідомляють у ВМС, за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря – 13 суден, з них три рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 12 суден з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Фото: ВМС

У ВМС наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).