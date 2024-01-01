Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
ГоловнаСуспільствоВійна

Ще 780 окупантів знищили українські захисники, – Генштаб

Також ЗСУ ліквідували 17 бойових броньованих машин. 

Ще 780 окупантів знищили українські захисники, – Генштаб
Фото: скрин відео

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупаційних військ склали близько 360010 осіб.

Як повідомив Генштаб, агальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 360010 (+780) осіб,
  • танків ‒ 5983 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11087 (+17) од,
  • артилерійських систем – 8482 (+18) од,
  • РСЗВ – 943 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 625 (+2) од,
  • літаків – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66),
  • крилаті ракети ‒ 1709 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1277 (+9).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies