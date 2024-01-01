Ще 780 окупантів знищили українські захисники, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення втрати окупаційних військ склали близько 360010 осіб.

Як повідомив Генштаб, агальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 360010 (+780) осіб,

танків ‒ 5983 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 11087 (+17) од,

артилерійських систем – 8482 (+18) од,

РСЗВ – 943 (+0) од,

засоби ППО ‒ 625 (+2) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66),

крилаті ракети ‒ 1709 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 1277 (+9).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.