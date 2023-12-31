У перший день 2024-го дощитиме у західних та північних областях України

Завтра, 1 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили у Гідрометеорологічному центрі.
У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях помірний дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг; на решті території без опадів.
В центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні країни 6-11°.
У Київській області температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
- Столичні синоптики зафіксували 26 грудня у Києві температурний рекорд середньодобової температури повітря, який склав +5,9°С. Ця температура на 0,1°С вище, ніж цього дня у 2015 році.