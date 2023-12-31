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У перший день 2024-го дощитиме у західних та північних областях України

В центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

У перший день 2024-го дощитиме у західних та північних областях України
Фото: depo.ua

Завтра, 1 січня в Україні буде хмарно з проясненнями, повідомили у Гідрометеорологічному центрі.

У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях помірний дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг; на решті території без опадів. 

В центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман.

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Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла, на півдні країни 6-11°.

У Київській області температура вночі становитиме від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

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