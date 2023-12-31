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Patriot в Україні збив уже 15 російських "Кинджалів", – Ігнат

У Повітряних силах зазначають, що наявних в Україні систем Patriot мало.

Patriot в Україні збив уже 15 російських "Кинджалів", – Ігнат
ЗРК Patriot
Фото: DPA

Американські зенітно-ракетні комплекси Patriot збили уже 15 російських ракет "Кинджал" в Україні з 4 травня. 

"Patriot здатен збивати балістику й аеробалістичні ракети, такі як "Кинджал". 4 травня був збитий перший "не имеющий аналогов "Кинджал" Х-47 – ракета М2. Таким чином, стартував відлік саме з цього часу", – повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. 

Також він нагадав, що потім ПСУ збили ще шість цілей, тому зараз є вже 15 уже "кинджалів", збитих саме системою Patriot.

"Це дуже гарні для нас новини", – підсумував Ігнат і додав, що наявних в України систем Patriot мало.

Також повідомив, що за час повномасштабної війни Росія використала проти України понад 7500 ракет усіх типів.

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