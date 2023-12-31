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Війська РФ атакували Селидове на Донеччині ракетою С-300

Загинув чоловік, ще шестеро людей з пораненнями.

Війська РФ атакували Селидове на Донеччині ракетою С-300
Фото: Прокуратура Донецької області

Російські окупанти атакували Селидове Донецької області ракетою С-300 : загинув чоловік, ще 6 людей зазнали поранення.

У прокуратурі Донецької області розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

30 грудня 2023 року під приціл ворожої армії вдруге за добу потрапило місто Селидове. О 21:00 окупанти, ймовірно, використали проти цивільних громадян ракету С-300.

Від влучання засобу ураження по одній з вулиць загинув 63-річний чоловік, який перебував неподалік від епіцентру вибуху. Крім того, зазнали поранень різного ступеня тяжкості 6 мешканців багатоквартирного житлового будинку.

Постраждалим віком від 43 до 83 років надано екстрену медичну допомогу. У них діагностовано множинні осколкові поранення, мінно-вибухові травми й садна.

Також пошкоджено 6 багатоповерхівок.

  • Російська армія завдала масованих ударів по населених пунктах Донеччини. Ворог використав усі види зброї: від авіації та ракет "Іскандер" до реактивної артилерії й БПЛА. Внаслідок влучань четверо людей загинули, 12 – отримали поранення. 
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