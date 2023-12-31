Нічний обстріл Харкова: у лікарнях перебувають 13 постраждалих

У медзакладах перебувають 8 жінок та 5 чоловіків, які зазнали поранень.

Станом на ранок 31 грудня у лікарнях Харківської області перебувають 8 жінок та 5 чоловіків, які постраждали від обстрілів окупантів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"16-річний хлопець із різаними ранами голови та саднами спини у стані середньої важкості залишається на лікуванні. Під особливим наглядом лікарів двоє постраждалих – 37-річний чоловік, у якого уламкові ураження голови та тулуба, а також 64-річна жінка із травмою грудної клітини, голови, ушкодженнями верхніх та нижніх кінцівок. Їхній стан лікарі розцінюють як стабільний", – написав Синєгубов.

Інші пацієнти мають легкі травми. Зокрема постраждалі отримали уламкові поранення, забійні рани.

14-річного підлітка, якого після обстрілів доставили в лікарню, медики оглянули та залишили на амбулаторному лікуванні.