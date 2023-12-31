"Бук-М", САУ "Мста-С", 2С4 "Тюльпан" та 4 склади БК ворога: результати філігранної роботи ЗСУ на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку за добу Сили оборони знищили 466 окупантів та 52 одиниці військової техніки та 4 склади боєприпасів ворога.

Про це повідомив командувавч ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 466 осіб та 52 одиниці військової техніки. Зокрема, 8 танків, 7 ББМ, 16 артсистем, 32 БпЛА, 4 одиниці спецтехніки та 15 автомобілів.

З цінного, що знищили наші воїни – ЗРК "Бук-М", САУ 2С19 Мста-С та самохідний міномет 2С4 Тюльпан калібру 240 міліметрів. Злетіли у повітря 4 склади боєприпасів ворога," – йдеться у повідомленні.

Крім того, командувач повідомив, що російські війська почали активно застосовувати керовані авіабомби, лише за добу ворог здійснив 16 авіаударів.

"Російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби. 16 авіаударів за добу. Всі, крім одного, на Донеччині. Кількість піхотних атак залишається на тому ж рівні. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку", – повідомив генерал.