У повітряних силах закликають українців реагувати на сигнали повітряної тривоги у новорічну ніч

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не використовувати феєрверки у новорічну ніч.

Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

"До Нового року готуватися українцям, але думати про те, що власна безпека на першому місці. Потрібно розуміти, що ворог не буде робити жодних поблажок ні військовим, ні цивільним. Ви бачите, як вони б’ють просто по центру тримільйонного міста зенітними ракетами. Є в них ракети і більшого радіусу дій. Тому перш за все берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги, жодних феєрверків. У наш час займатися салютами - це просто неправильно з будь-якої точки зору”, – наголосив речник.

Юрій Ігнат застеріг, адже РФ за останні кілька днів масовано обстрілює Україну безпілотниками та ракетами різних типів.

"Бережіть себе, а Повітряні сили і Сили оборони будуть робити все для того, щоб якомога більше знищити цих покидьків”, – додав Ігнат.

У ніч на 31 грудня російська армія атакувала Україну майже пів сотнею "шахедів". Під час обстрілу Харкова росіяни використали ракети типу "Іскандер". 29 грудня Росія здійснила наймасованішу атаку по території України.