2023-й в текстах LB.ua: вибір читачів

На початку лютого 2023 року уряд скасував значну частину доплат військовослужбовцям Сил оборони України і лише у середині серпня уряд ухвалив постанову, що унормувала виплати. Ми уважно відстежували усі пропозиції/ініціативи влади та реакцію військових на новації. І саме тексти про грошове забезпечення захисників України зібрали найбільше переглядів у 2023-му.
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Михайло Забродський: “Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу”
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Мобілізація – складна і непопулярна, однак надважлива тема. Лише під кінець року, після тривалих непублічних дискусій та консультацій, держава спромоглася запропонувати законодавчі ініціативи, які мають зробити процес мобілізації більш системним, а тим, хто перебуває в лавах Сил оборони, дати хоч якесь розуміння своїх перспектив. Треба сказати, що навіть зараз, попри нагальну потребу у масовій мобілізації, керівництво держави неохоче комунікує на цю тему з суспільством.
Редакція LB.ua, натомість, неодноразово акцентувала на проблемах з мобілізацією. А військовий оглядач Віктор Кевлюк, який сам має чималий досвід у мобілізаційній роботі, написав для LB.ua цикл текстів про вади чинної системи мобілізації, світовий досвід у цій царині та пропозиції, як мала би працювати система. Відзначимо, тексти високо оцінили читачі LB.ua, серед них і Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.
Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
Упіймай військкома-2. Світовий досвід
Упіймай військкома-3. Як має працювати система
Ще один текст про мобілізацію, однак у ширшому значенні – мобілізацію економіки, мобілізацію усього суспільства. Про те, що робили американці в час Другої світової і чого не робимо зараз ми.
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Ще одна непроста тема, до якої ми не раз поверталися у 2023, – полонені. На жаль, наш ворог ігнорує всі можливі закони і звичаї війни, зокрема, й у ставленні щодо українців, які потрапили у полон. Для нас важливо фіксувати такі свідчення, аби кожен злочин росіян у підсумку був покараний.
“Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону”, – дружина “азовця”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Звісно, цього року на LB.ua вийшло чимало інтерв’ю з нашими захисниками і захисницями. Найбільше читали такі:
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним – тим, що читав Снайдера в окопі
Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"
Знищення греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року – воєнний злочин Росії та екологічна катастрофа континентального масштабу також тривалий час було у фокусі уваги LB.ua. Розповіді про те, як змінюється екосистема на місці Каховського водосховища також потрапили у перелік найпопулярніших текстів року, що минає.
“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Війна з Росією розвивалася б цілковито по-іншому якби не допомога наших партнерів (заради справедливості: якби рівень їхньої рішучості був дещо іншим, ситуація могла б бути відчутно кращою). Тому оглядачі LB.ua ретельно аналізують зброю і технології, які отримують Сили оборони України, та їх вплив на хід бойових дій.
Кращий матеріал, на думку читачів LB.ua:
Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння
У 2023-му ми створили на LB.ua новий розділ “Нова країна”. “Україні потрібна не концепція “відбудови”, а візія нової країни, країни майбутнього. З пріоритетом цілей, стратегічним плануванням і готовністю боротися за результат”, – приблизно так ми окреслили концепцію розділу, який став також став помітним дискусійним майданчиком про наше майбутнє.
Два тексти “Нової країни” у нашому топі:
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС
Увесь 2023-й у політичному порядку денному України стовбичило питання заборони УПЦ МП – надважливого інструменту впливу Москви на українське суспільство упродовж усіх років незалежності. На жаль, його вирішення переноситься на 2024-й – через очевидну нерішучість депутатів Верховної Ради. Ми багато писали на цю тему, а найбільш резонансний текст ось:
Заборона УПЦ МП відкладається? “Слуги” проти
Росія веде війну проти України у тому числі й у просторі культури. Тому ми спробували проаналізувати, якими можуть бути інструменти компенсації шкоди, заподіяної українській культурній спадщині, та що ми можемо робити вже зараз для повернення наших культурних цінностей.