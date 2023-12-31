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2023-й в текстах LB.ua: вибір читачів

Нагадуємо про тексти і теми, які привертали найбільше уваги читачів LB.ua у 2023-му.

Фото: Генштаб

На початку лютого 2023 року уряд скасував значну частину доплат військовослужбовцям Сил оборони України і лише у середині серпня уряд ухвалив постанову, що унормувала виплати. Ми уважно відстежували усі пропозиції/ініціативи влади та реакцію військових на новації. І саме тексти про грошове забезпечення захисників України зібрали найбільше переглядів у 2023-му.

Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені

Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові

Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно

Михайло Забродський: “Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу”

Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть

Мобілізація – складна і непопулярна, однак надважлива тема. Лише під кінець року, після тривалих непублічних дискусій та консультацій, держава спромоглася запропонувати законодавчі ініціативи, які мають зробити процес мобілізації більш системним, а тим, хто перебуває в лавах Сил оборони, дати хоч якесь розуміння своїх перспектив. Треба сказати, що навіть зараз, попри нагальну потребу у масовій мобілізації, керівництво держави неохоче комунікує на цю тему з суспільством. 

Редакція LB.ua, натомість, неодноразово акцентувала на проблемах з мобілізацією. А військовий оглядач Віктор Кевлюк, який сам має чималий досвід у мобілізаційній роботі, написав для LB.ua цикл текстів про вади чинної системи мобілізації, світовий досвід у цій царині та пропозиції, як мала би працювати система. Відзначимо, тексти високо оцінили читачі LB.ua, серед них і Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. 

Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?

Упіймай військкома-2. Світовий досвід

Упіймай військкома-3. Як має працювати система

Ще один текст про мобілізацію, однак у ширшому значенні – мобілізацію економіки, мобілізацію усього суспільства. Про те, що робили американці в час Другої світової і чого не робимо зараз ми. 

Нації на війні. Американський досвід і українська реальність

Ще одна непроста тема, до якої ми не раз поверталися у 2023, – полонені. На жаль, наш ворог ігнорує всі можливі закони і звичаї війни, зокрема, й у ставленні щодо українців, які потрапили у полон. Для нас важливо фіксувати такі свідчення, аби кожен злочин росіян у підсумку був покараний.

“Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону”, – дружина “азовця”

Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”

Звісно, цього року на LB.ua вийшло чимало інтерв’ю з нашими захисниками і захисницями. Найбільше читали такі: 

"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним – тим, що читав Снайдера в окопі 

Євгенія Закревська: "Як жінці мені на фронті не вистачає снарядів"

Знищення греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року – воєнний злочин Росії та екологічна катастрофа континентального масштабу також тривалий час було у фокусі уваги LB.ua. Розповіді про те, як змінюється екосистема на місці Каховського водосховища також потрапили у перелік найпопулярніших текстів року, що минає. 

“Пустелі там точно не буде”. Науковиця й екологиня Анна Куземко про те, що відбувається на місці Каховського водосховища

Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища

Війна з Росією розвивалася б цілковито по-іншому якби не допомога наших партнерів (заради справедливості: якби рівень їхньої рішучості був дещо іншим, ситуація могла б бути відчутно кращою). Тому оглядачі LB.ua ретельно аналізують зброю і технології, які отримують Сили оборони України, та їх вплив на хід бойових дій. 

Кращий матеріал, на думку читачів LB.ua: 

Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння

У 2023-му ми створили на LB.ua новий розділ “Нова країна”. “Україні потрібна не концепція “відбудови”, а візія нової країни, країни майбутнього. З пріоритетом цілей, стратегічним плануванням і готовністю боротися за результат”, – приблизно так ми окреслили концепцію розділу, який став також став помітним дискусійним майданчиком про наше майбутнє. 

Два тексти “Нової країни” у нашому топі:

Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції

Жити за кордоном чи повертатися в Україну? На що розраховувати біженцям у державах ЄС

Увесь 2023-й у політичному порядку денному України стовбичило питання заборони УПЦ МП – надважливого інструменту впливу Москви на українське суспільство упродовж усіх років незалежності. На жаль, його вирішення переноситься на 2024-й – через очевидну нерішучість депутатів Верховної Ради. Ми багато писали на цю тему, а найбільш резонансний текст ось:

Заборона УПЦ МП відкладається? “Слуги” проти 

Росія веде війну проти України у тому числі й у просторі культури. Тому ми спробували проаналізувати, якими можуть бути інструменти компенсації шкоди, заподіяної українській культурній спадщині, та що ми можемо робити вже зараз для повернення наших культурних цінностей.

Злочини проти культури: що каже міжнародне право про відповідальність Росії за знищену спадщину?

Фото: EPA/UPG

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