2023-й в текстах LB.ua: вибір читачів

Фото: Генштаб

На початку лютого 2023 року уряд скасував значну частину доплат військовослужбовцям Сил оборони України і лише у середині серпня уряд ухвалив постанову, що унормувала виплати. Ми уважно відстежували усі пропозиції/ініціативи влади та реакцію військових на новації. І саме тексти про грошове забезпечення захисників України зібрали найбільше переглядів у 2023-му.

Мобілізація – складна і непопулярна, однак надважлива тема. Лише під кінець року, після тривалих непублічних дискусій та консультацій, держава спромоглася запропонувати законодавчі ініціативи, які мають зробити процес мобілізації більш системним, а тим, хто перебуває в лавах Сил оборони, дати хоч якесь розуміння своїх перспектив. Треба сказати, що навіть зараз, попри нагальну потребу у масовій мобілізації, керівництво держави неохоче комунікує на цю тему з суспільством.

Редакція LB.ua, натомість, неодноразово акцентувала на проблемах з мобілізацією. А військовий оглядач Віктор Кевлюк, який сам має чималий досвід у мобілізаційній роботі, написав для LB.ua цикл текстів про вади чинної системи мобілізації, світовий досвід у цій царині та пропозиції, як мала би працювати система. Відзначимо, тексти високо оцінили читачі LB.ua, серед них і Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний.

Ще один текст про мобілізацію, однак у ширшому значенні – мобілізацію економіки, мобілізацію усього суспільства. Про те, що робили американці в час Другої світової і чого не робимо зараз ми.

Ще одна непроста тема, до якої ми не раз поверталися у 2023, – полонені. На жаль, наш ворог ігнорує всі можливі закони і звичаї війни, зокрема, й у ставленні щодо українців, які потрапили у полон. Для нас важливо фіксувати такі свідчення, аби кожен злочин росіян у підсумку був покараний.

Звісно, цього року на LB.ua вийшло чимало інтерв’ю з нашими захисниками і захисницями. Найбільше читали такі:

Знищення греблі Каховської ГЕС 6 червня 2023 року – воєнний злочин Росії та екологічна катастрофа континентального масштабу також тривалий час було у фокусі уваги LB.ua. Розповіді про те, як змінюється екосистема на місці Каховського водосховища також потрапили у перелік найпопулярніших текстів року, що минає.

Війна з Росією розвивалася б цілковито по-іншому якби не допомога наших партнерів (заради справедливості: якби рівень їхньої рішучості був дещо іншим, ситуація могла б бути відчутно кращою). Тому оглядачі LB.ua ретельно аналізують зброю і технології, які отримують Сили оборони України, та їх вплив на хід бойових дій.

Кращий матеріал, на думку читачів LB.ua:

Полігон і Амазон. Захід знає, навіщо він постачає сюди новітнє озброєння

У 2023-му ми створили на LB.ua новий розділ “Нова країна”. “Україні потрібна не концепція “відбудови”, а візія нової країни, країни майбутнього. З пріоритетом цілей, стратегічним плануванням і готовністю боротися за результат”, – приблизно так ми окреслили концепцію розділу, який став також став помітним дискусійним майданчиком про наше майбутнє.

Два тексти “Нової країни” у нашому топі:

Увесь 2023-й у політичному порядку денному України стовбичило питання заборони УПЦ МП – надважливого інструменту впливу Москви на українське суспільство упродовж усіх років незалежності. На жаль, його вирішення переноситься на 2024-й – через очевидну нерішучість депутатів Верховної Ради. Ми багато писали на цю тему, а найбільш резонансний текст ось:

Росія веде війну проти України у тому числі й у просторі культури. Тому ми спробували проаналізувати, якими можуть бути інструменти компенсації шкоди, заподіяної українській культурній спадщині, та що ми можемо робити вже зараз для повернення наших культурних цінностей.