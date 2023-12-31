Головне за неділю, 31 грудня: вечірня атака "шахедами", удар по Харківщині, нагороди військовим

Ворожі обстріли, загибель підлітка в Херсоні, 23 жертви масованої атаки на Київ. Яким запам’ятається 676-й день повномасштабної війни, останній день 2023 року.

Сьогодні ввечері у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних безпілотників типу "шахед". Через російську атаку у Хмельницькій області працювали сили ППО.

Окупанти атакували регіон безпілотниками. “Хмельниччина! Ворожі БпЛА в області! Працює ППО!”, − написав у Facebook заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, закликавши мешканців залишатися в укриттях.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення нагородами українських військових.

"Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР. Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої", – повідомив він у вечірньому зверненні.

Також президент додав, ще одну "Золоту Зірку" Героя України отримав воїн Збройних Сил, молодший сержант Ігор Тимощук, якому Зеленський особисто вручив нагороду під час поїздки в Авдіївку.

Ще чотири воїни відзначені зараз "Хрестами бойових заслуг". Зеленський відзначив також медиків, рятувальників та всіх, хто працює на перемогу.

Російські терористи знову завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілу загинув 14-річний хлопчик, ще одна дитина у вкрай важкому стані.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Згодом він додав, що через ворожий удар постраждали також дві херсонки. 32-річна жінка госпіталізована з мінно-вибуховою травмою. У 65-річної містянки осколкове поранення спини. Постраждалим надають допомогу в лікарні.

"ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя. російські нелюди вчергове показали свою справжню суть", – зазначив Прокудін.

Увечері росіяни завдали ракетного удару по місту Чугуїв, що на Харківщині.

"Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по місту Чугуїв. На цю хвилину без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, зокрема складські приміщення", – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Екстрені служби працюють на місцях влучань.

Станом на 13:00 неділі рятувальники дістали тіло ще однієї жертви внаслідок масованої атаки на Київ 29 грудня. У КМВА повідомили, що кількість загиблих зросла до 23 осіб.

"Ще одне тіло. Вже 23 вбитих киянина. Пошуково-рятувальна операція не зупиняється ні на мить", – йдеться у повідомленні.

Масована атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців. 1 січня у Києві оголосили днем жалоби.

Після масованого удару по готелю Kharkiv Palace російське міноборони заявило, що знищило "центри прийняття рішень", а також ліквідувало представників ГУР МОУ і ЗСУ, нібито причетних до атаки на Бєлгород.

У ГУР МО назвали такі заяви "хворобливою маячнею" держави-агресора. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді", пише пресслужба відомства.

"Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту рф і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", не постраждав", — заявив Андрій Юсов.

Він нагадав, що РФ вчергове атакувала цивільні обʼєкти у центрі Харкова.

"Це постійна практика рф і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні "ураження" представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані", — наголосив Андрій Юсов.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що в новому, 2024 році, буде більше добрих новин.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!