Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ
Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Хакери зламали “Уралвагонзавод” і “Русснефть”. Серед документів - інформація про “гаманець Януковича” Сергія Курченка
Хакери зламали “Уралвагонзавод” і “Русснефть”. Серед документів - інформація про “гаманець Януковича” Сергія Курченка
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за неділю, 31 грудня: вечірня атака "шахедами", удар по Харківщині, нагороди військовим

Ворожі обстріли, загибель підлітка в Херсоні, 23 жертви масованої атаки на Київ. Яким запам’ятається 676-й день повномасштабної війни, останній день 2023 року.

Головне за неділю, 31 грудня: вечірня атака "шахедами", удар по Харківщині, нагороди військовим
Фото: Олександр Тарнавський, Telegram

Сьогодні ввечері у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування росіянами ударних безпілотників типу "шахед". Через російську атаку у Хмельницькій області працювали сили ППО.

Окупанти атакували регіон безпілотниками. “Хмельниччина! Ворожі БпЛА в області! Працює ППО!”, − написав у Facebook заступник голови обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, закликавши мешканців залишатися в укриттях.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення нагородами українських військових.

"Майже 700 воїнів. Армія. Повітряні сили. ВМС. ГУР. Пʼять Героїв України, і чотири з них – саме розвідники, воїни Головного управління розвідки. Ті, про чию героїчну роботу зараз іще не можна розповідати, але яким ми всі маємо подякувати. Наші герої", – повідомив він у вечірньому зверненні.

Також президент додав, ще одну "Золоту Зірку" Героя України отримав воїн Збройних Сил, молодший сержант Ігор Тимощук, якому Зеленський особисто вручив нагороду під час поїздки в Авдіївку.

Ще чотири воїни відзначені зараз "Хрестами бойових заслуг". Зеленський відзначив також медиків, рятувальників та всіх, хто працює на перемогу.

Російські терористи знову завдали ударів по Херсону. Внаслідок обстрілу загинув 14-річний хлопчик, ще одна дитина у вкрай важкому стані.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Згодом він додав, що через ворожий удар постраждали також дві херсонки. 32-річна жінка госпіталізована з мінно-вибуховою травмою. У 65-річної містянки осколкове поранення спини. Постраждалим надають допомогу в лікарні.

"ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя. російські нелюди вчергове показали свою справжню суть", – зазначив Прокудін.

Увечері росіяни завдали ракетного удару по місту Чугуїв, що на Харківщині.

"Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по місту Чугуїв. На цю хвилину без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, зокрема складські приміщення", – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Екстрені служби працюють на місцях влучань.

Станом на 13:00 неділі рятувальники дістали тіло ще однієї жертви внаслідок масованої атаки на Київ 29 грудня. У КМВА повідомили, що кількість загиблих зросла до 23 осіб.

"Ще одне тіло. Вже 23 вбитих киянина. Пошуково-рятувальна операція не зупиняється ні на мить", – йдеться у повідомленні.

Масована атака на Київ 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців. 1 січня у Києві оголосили днем жалоби.

Після масованого удару по готелю Kharkiv Palace російське міноборони заявило, що знищило "центри прийняття рішень", а також ліквідувало представників ГУР МОУ і ЗСУ, нібито причетних до атаки на Бєлгород.

У ГУР МО назвали такі заяви "хворобливою маячнею" держави-агресора. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді", пише пресслужба відомства.

"Можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту рф і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник ГУР МОУ, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО "Кракен", не постраждав", — заявив Андрій Юсов.

Він нагадав, що РФ вчергове атакувала цивільні обʼєкти у центрі Харкова.

"Це постійна практика рф і її терористичних ракетних ударів, які спрямовані саме проти цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Усі інші заяви про уявні "ураження" представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані", — наголосив Андрій Юсов.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що в новому, 2024 році, буде більше добрих новин.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies