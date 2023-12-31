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Понад 122 тисячі російських воєнних злочинів задокументували в Україні

Внаслідок агресії Росії постраждали 1682 дитини, з них 513 загинули.

Понад 122 тисячі російських воєнних злочинів задокументували в Україні
Фото: Офіс генпрокурора

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прокурори задокументували  122 318 російських воєнних злочинів станом на 31 грудня 2023 року.

Також внаслідок агресії Росії постраждали 1682 дитини, з них 513 загинули, а 1169  отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили в Офісі генпрокурора. 

Крім того, зареєстровано 15 661 злочин проти національної безпеки України.

Проте, як зазначають у відомстві, ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Росія продовжує вбивати цивільних.

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