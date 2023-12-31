Понад 122 тисячі російських воєнних злочинів задокументували в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прокурори задокументували 122 318 російських воєнних злочинів станом на 31 грудня 2023 року.
Також внаслідок агресії Росії постраждали 1682 дитини, з них 513 загинули, а 1169 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили в Офісі генпрокурора.
Крім того, зареєстровано 15 661 злочин проти національної безпеки України.
Проте, як зазначають у відомстві, ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Росія продовжує вбивати цивільних.
- Внаслідок російської атаки по Херсону загинув підліток, ще одна дитина у важкому стані.
- Також російська армія завдала 126 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинув 43-річний мирний житель.
- У Києві кількість загиблих через російську атаку 29 грудня зросла до 22-х.