Понад 122 тисячі російських воєнних злочинів задокументували в Україні

Внаслідок агресії Росії постраждали 1682 дитини, з них 513 загинули.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прокурори задокументували 122 318 російських воєнних злочинів станом на 31 грудня 2023 року.

Також внаслідок агресії Росії постраждали 1682 дитини, з них 513 загинули, а 1169 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомили в Офісі генпрокурора.

Крім того, зареєстровано 15 661 злочин проти національної безпеки України.

Проте, як зазначають у відомстві, ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Росія продовжує вбивати цивільних.