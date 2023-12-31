​На Кіровоградщині від ворожих обстрілів пошкоджене зерносховище, – ОВА

Попередньо люди не постраждали.

Вдень 31 грудня у Кропивницькому пронунали вибухи.

"Кіровоградщина знов під ворожими обстрілами. Відпрацювали оборонці неба. У Кропивницькому районі – пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі", – повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

У ОВА додали, що від вибухів ніхто не постраждав.

31 грудня росіяни активно обстрілюють територію України