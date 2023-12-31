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​На Кіровоградщині від ворожих обстрілів пошкоджене зерносховище, – ОВА

Попередньо люди не постраждали. 

​На Кіровоградщині від ворожих обстрілів пошкоджене зерносховище, – ОВА
Фото: Макс Левин

Вдень 31 грудня у Кропивницькому пронунали вибухи. 

"Кіровоградщина знов під ворожими обстрілами. Відпрацювали оборонці неба. У Кропивницькому районі – пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі", – повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. 

У ОВА додали, що від вибухів ніхто не постраждав. 

31 грудня росіяни активно обстрілюють територію України

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