​На Кіровоградщині від ворожих обстрілів пошкоджене зерносховище, – ОВА

Вдень 31 грудня у Кропивницькому пронунали вибухи.
"Кіровоградщина знов під ворожими обстрілами. Відпрацювали оборонці неба. У Кропивницькому районі – пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі", – повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
У ОВА додали, що від вибухів ніхто не постраждав.
31 грудня росіяни активно обстрілюють територію України
- Зокрема, окупанти завдали ударів по Нікополю: постраждали троє людей. Також пошкоджень зазнали аптека, авто та мікроавтобуси.
- Внаслідок ранкового обстрілу окупаційними військами Херсон залишився без світла та води. Поранень зазнали троє цивільних.
- В ніч на 31 грудня сили ППО знищили сім ворожих "шахедів" у Миколаївській та Одеській областях. Нічна атака безпілотниками тривала 7 годин.