Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки по Херсону збільшилася до семи осіб, МВА

У всіх травми різного ступеня важкості.

Російські війська зранку 31 грудня обстріляли з артилерії Херсон. У Херсонській ОВА повідомили про сімох поранених.

Відомо, що двоє чоловіків, які знаходилися в своєму авто отримали вибухові травми, також з травмами 48-річний херсонець, який був на вулиці в момент обстрілу.

Ще одного травмованого забрала швидка. У 71-річного чоловіка вибухова травма, осколкове поранення спини. Поранення він отримав у власній оселі.

52-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, осколковим поранення грудної клітки.

55-річний чоловік і 71-річна жінка дістали поранення середньої тяжкості. Їх доправили до лікарні. Під час атаки РФ жителі перебували на вулиці поблизу магазину.

У Силах оборони півдня додали, що за минулу добу окупанти здійснили 14 артилерійських обстрілів населених пунктів. По Херсону гатили 4 рази, по Антонівці 5 разів. Обстріляні Томина Балка, Михайлівка, Берислав на Херсонщині.