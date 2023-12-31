Головне за ніч та ранок неділі, 31 грудня: атака на житлові квартали Донеччини, удар по готелю "Kharkiv Palace"

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та не використовувати феєрверки у новорічну ніч.

"До Нового року готуватися українцям, але думати про те, що власна безпека на першому місці. Потрібно розуміти, що ворог не буде робити жодних поблажок ні військовим, ні цивільним. Ви бачите, як вони б’ють просто по центру тримільйонного міста зенітними ракетами. Є в них ракети і більшого радіусу дій. Тому перш за все берегти себе, реагувати на сигнали повітряної тривоги, жодних феєрверків. У наш час займатися салютами - це просто неправильно з будь-якої точки зору”, – наголосив речник.

Уночі 31 грудня російські окупанти атакували 49 ударними безпілотниками типу "Shahed" із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – РФ. Сили ППО знищили 21 ворожий безпілотник у різних регіонах України, повідомили Повітряні сили.

"Зафіксовано 49 ворожих безпілотників "Shahed-136/131". Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300", – ідеться у повідомленні.

Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі.

Підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили 21 "шахед" ворога.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 54 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Ситуація на фронті залишається складною. Сили оборони відбили всі атаки ворога на семи напрямках.

На Херсонському напрямку ворог, незважаючи на значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 31 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що впродовж минулої доби Сили оброни знищили ще 960 російських загарбників. Втрати російських військ становлять близько 359 тисяч 230 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Під час нічного масованого обстрілу Харкова 30 грудня окупанти вдарили по готелю "Kharkiv Palace" та житловому будинку ракетами "Іскандер-М". Згодом окупанти знову атакували місто безпілотниками. Кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 28 людей, серед них – двоє дітей.

"О 00:14 та 00:34 окупанти обстріляли Борову Ізюмського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків", — уточнив очільник ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові було дві хвилі обстрілів: ракетами (встановлено, що в центр міста прилетіло дві ракети Іскандер М, в Індустріальний район – 3 ракети С300), потім БПЛА Shahed.

Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Всі цивільні. В будинках виникли пожежі. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, магазини, готель, кафе, офісні приміщення, автомобілі. Всі профільні служби оперативно прибули на місця влучань російських ракет і БПЛА", – ідеться у повідомленні поліції.

У лікарні Дніпра помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки 29 грудня. Кількість жертв зросла до 7 людей.

"У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік", – повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"18 пацієнтів залишаються у лікарнях. Зокрема й півторарічний хлопчик. Більшість травмованих – у середньому стані. Двоє – важкі", – ідеться у повідомленні.

Окупанти завдали 20 ударів по житлових кварталах Донецької області. Ворог використав усі види зброї: від авіації та ракет «Іскандер» до реактивної артилерії й БПЛА. Внаслідок влучань четверо людей загинули, 12 отримали поранення, повідомили у поліції Донецької області.

Під ворожим вогнем опинилися міста Авдіївка, Курахове, Селидове, селище Вишневе, села Бердичі, Ласточкине, Новоукраїнка, Олександро-Калинове, Острівське, Прогрес.

Руйнувань зазнали 48 житлових будинків, лікарня, навчальний заклад, адмінбудівлі, критична інфраструктура.Російський авіаудар по Авдіївці забрав життя цивільної особи. Пошкоджено приватні оселі.

«Три ракетних удари, зокрема з ОТРК «Іскандер-М», росія завдала по Селидовому - вбила двох мирних мешканців, ще 12 людей поранені. Руйнувань зазнали 38 приватних і п’ять багатоквартирних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля», – зазначили у поліції.

Унаслідок артилерійського обстрілу села Прогрес загинула людина.

Станом на 11:00 годину було відомо про ще двох жертв, яких вдалося витягнути з-під завалів у столиці.

"Загиблих від російських ракет в Києві вже 21. Рятувальники дістали з-під завалів ще два тіла. Страшна трагедія для нашого міста", – повідомили у КМВА.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що російська атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців. Серед постраждалих 32 людини.

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