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Росіяни завдали 126 ударів по Запорізькій області

Загинув мирний житель.

Росіяни завдали 126 ударів по Запорізькій області
Фото: Юрій Малашко

Російська армія завдала 126 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинув 43-річний мирний житель.

Про це йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Окупанти здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню по районах Степоногірська та П'ятихаток, 25 БПЛА-атак по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному Білогір'ю, Малій Токмачці, Щербакам, Роботиному та Лобковому, а також вгатили ракетою по Запоріжжю.

Під обстрілами опинилися території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Гуляйпільського, Левадного, Темирівки, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.

  • Вчора РФ атакувала Запоріжжя ракетою "Іскандер-М", сили ППО знищили повітряну ціль.
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