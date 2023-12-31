Росіяни завдали 126 ударів по Запорізькій області

Російська армія завдала 126 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинув 43-річний мирний житель.

Про це йдеться у повідомленні очільника Запорізької ОВА Юрія Малашка.

Окупанти здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню по районах Степоногірська та П'ятихаток, 25 БПЛА-атак по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному Білогір'ю, Малій Токмачці, Щербакам, Роботиному та Лобковому, а також вгатили ракетою по Запоріжжю.

Під обстрілами опинилися території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Гуляйпільського, Левадного, Темирівки, Полтавки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.