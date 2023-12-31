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​Двоє цивільних загинули внаслідок російської атаки по Херсону

По місту ворог випустив 30 снарядів.

​Двоє цивільних загинули внаслідок російської атаки по Херсону
Обстріл Херсона
Фото: Херсонська обласна прокуратура в Telegran

За минулу добу російські війська 10 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 30 снарядів. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ураження зафіксовані в Херсоні та Антонівці. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 2 людини, на жаль, загинули", – написав посадовець.

За інформацією Херсонської ОВА, противник здійснив 71 обстріл по Херсонщині з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них – 5 "Shahed".

Окупанти обстріляли житлові квартали населених пунктів, адмінбудівлю, навчальний заклад та пункт незламності у Бериславському районі.

  • Вчора ввечері під обстріл потрапив житловий будинок обласного центру. В результаті ворожої атаки одна людина загинула. У Корабельному районі Херсона внаслідок влучання загорівся будинок. З-під завалів вдалося витягнути тіло 59-річної жінки.
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