​Двоє цивільних загинули внаслідок російської атаки по Херсону

За минулу добу російські війська 10 разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 30 снарядів. Внаслідок атаки загинули двоє мирних жителів.

Про це повідомляє голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Ураження зафіксовані в Херсоні та Антонівці. Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу 2 людини, на жаль, загинули", – написав посадовець.

За інформацією Херсонської ОВА, противник здійснив 71 обстріл по Херсонщині з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них – 5 "Shahed".

Окупанти обстріляли житлові квартали населених пунктів, адмінбудівлю, навчальний заклад та пункт незламності у Бериславському районі.