За законопроєкт про мобілізацію не будуть голосувати у нинішньому вигляді, – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що законопроєкт щодо мобілізації в Україні буде змінено і тільки потім винесено на голосування Верховною Радою, повідомляє РБК-Україна.

За словами Подоляка, попри скандал, який виник навколо законопроєкту, його врегулюють з урахуванням "правильних нормативних позицій".

"Чи буде він в такому вигляді? Ні, безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт - для обговорення. Після того як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну. Мені подобається, що в демократичному суспільстві все це обговорюється", - сказав Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк вважає, що закон про мобілізацію, який зараз використовують в Україні, "не відповідає нинішнім реаліям". Саме тому він потребує доопрацювання.

"Законопроект буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію", - підкреслив він.