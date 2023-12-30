За законопроєкт про мобілізацію не будуть голосувати у нинішньому вигляді, – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що законопроєкт щодо мобілізації в Україні буде змінено і тільки потім винесено на голосування Верховною Радою, повідомляє РБК-Україна.
За словами Подоляка, попри скандал, який виник навколо законопроєкту, його врегулюють з урахуванням "правильних нормативних позицій".
"Чи буде він в такому вигляді? Ні, безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт - для обговорення. Після того як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна, і РФ не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну. Мені подобається, що в демократичному суспільстві все це обговорюється", - сказав Подоляк в ефірі телемарафону.
Подоляк вважає, що закон про мобілізацію, який зараз використовують в Україні, "не відповідає нинішнім реаліям". Саме тому він потребує доопрацювання.
"Законопроект буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції. Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію", - підкреслив він.
- Пізно ввечері 25 грудня на сайті Верховної Ради опублікували два законопроєкти з новими правилами мобілізації, підставами для звільнення зі служби й посиленням відповідальності за військові правопорушення.
- LB.ua уже аналізував драфт базового проєкту, коли з ним працювала робоча група, до якої увійшли представники Генштабу, Міноборони, парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, а також різних фракцій.
- Зареєстрований документ передбачає можливість звільнитися за власним бажанням після 36 місяців безперервної служби, знижує призовний вік із 27 до 25 років, скасовує строкову службу й запроваджує обов’язкову базову військову підготовку з 18 років. Розсилання повісток електронною поштою та суттєві обмеження прав чоловіків, які виїхали з України, якщо ті відмовляться стати на облік у консульських установах.
- Якою буде мобілізація по-новому, зокрема, про електронні повістки й відповідальність ухилянтів, читайте в матеріалі LB.ua.