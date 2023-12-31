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Росіяни вдарили ракетами С-300 по Харківщині, – ОВА

Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по місту Чугуїв. 

Росіяни вдарили ракетами С-300 по Харківщині, – ОВА
Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: ОПУ

Росіяни завдали ракетного удару до місті Чугуїв, що на Харківщині.

"Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по місту Чугуїв. На цю хвилину без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, зокрема складські приміщення", – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Екстрені служби працюють на місцях влучань.

В ніч на 31 грудня Росія обстріляла Херсон і Харків. У Херсоні відомо про двох жертв. У Харкові, попередньо, загиблих немає, 26 осіб поранено, серед них діти та іноземець.

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