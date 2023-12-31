Росіяни вдарили ракетами С-300 по Харківщині, – ОВА

Росіяни завдали ракетного удару до місті Чугуїв, що на Харківщині.
"Окупанти завдали ударів ракетами С-300 по місту Чугуїв. На цю хвилину без постраждалих. Є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури, зокрема складські приміщення", – повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Екстрені служби працюють на місцях влучань.
В ніч на 31 грудня Росія обстріляла Херсон і Харків. У Херсоні відомо про двох жертв. У Харкові, попередньо, загиблих немає, 26 осіб поранено, серед них діти та іноземець.