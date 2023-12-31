Окупанти відбирають нерухомість в українців на ТОТ, – Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують порушувати права українців та відбирати у них нерухомість.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російсько-окупаційні війська разом з представниками місцевих окупаційних адміністрацій, а також інші члени незаконних збройних формувань систематично привласнюють або знищують майно місцевих мешканців. Відтак, громадяни України, які були змушені виїхати з окупованих територій та на даний час не мають змоги підтвердити право власності на нерухомість. У зв’язку з цим, окупаційна влада не соромлячись допомагає своїм “защитникам отечества”, ветеранам бойових дій, особливо тим, які брали активну участь під час широкомасштабного вторгнення", – пишуть у спротиві.

Там додають, що низка нерухомості на ТОТ використовується та у воєнних цілях, зокрема, для розміщення особового складу та техніки російсько-окупаційних військ.