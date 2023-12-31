Хакери зламали “Уралвагонзавод” і “Русснефть”. Серед документів - інформація про “гаманець Януковича” Сергія Курченка
Хакери зламали “Уралвагонзавод” і “Русснефть”. Серед документів - інформація про “гаманець Януковича” Сергія Курченка
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
Росія обстріляла Херсон і Харків, є загиблі й поранені (оновлення)
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ
Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти відбирають нерухомість в українців на ТОТ, – Центр нацспротиву

Окупаційна влада віддає захоплене майно російським солдатам.

Окупанти відбирають нерухомість в українців на ТОТ, – Центр нацспротиву
Фото: Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях України росіяни продовжують порушувати права українців та відбирати у них нерухомість. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російсько-окупаційні війська разом з представниками місцевих окупаційних адміністрацій, а також інші члени незаконних збройних формувань систематично привласнюють або знищують майно місцевих мешканців. Відтак, громадяни України, які були змушені виїхати з окупованих територій та на даний час не мають змоги підтвердити право власності на нерухомість. У зв’язку з цим, окупаційна влада не соромлячись допомагає своїм “защитникам отечества”, ветеранам бойових дій, особливо тим, які брали активну участь під час широкомасштабного вторгнення", – пишуть у спротиві.

Там додають, що низка нерухомості на ТОТ використовується та у воєнних цілях, зокрема, для розміщення особового складу та техніки російсько-окупаційних військ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies