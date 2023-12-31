Суд поновив на посаді нападкника на журналістів Тельбізова із "Укрексімбанку"

Також банк має виплатити йому 8 мільйонів компенсації "за вимушені прогули".

Голосіївський районний суд Києва поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки АТ "Укрексімбанк" Ігоря Тельбізова, якого раніше визнали винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів.

"Суд визнав незаконним указ про звільнення Ігора Тельбізова з "Укрексімбанку", посилаючись на те, що це сталось "за вчинення кримінального проступку", що згідно з трудовим законодавством не може бути підставою для таких дій", - пише Радіо Свобода.

В ухвалі вказано, що Тельбізов під час роботи в банку не був ознайомлений з Кодексом поведінки (етики), порушення якого також було однією з підстав його звільнення. Представники АТ "Укрексімбанк" не змогли надати підтверджень зворотньому.

Суд виніс рішення поновити Тельбізова на посаді директора з банківської безпеки та стягнути з державного банку середній заробіток за час «вимушеного прогулу» з 12 листопада 2021 року, коли він був звільнений. Це – близько 8 мільйонів гривень із розрахунку по 14 тисяч 460 гривень за робочий день.

Також, як пише видання, банк має виплатити 200 тисяч гривень моральної компенсації за те, що "було спаплюжено бездоганну репутацію" обвинуваченого.

Наразі рішення не набрало законної сили, але суддівська колегія вже поновила Ігоря Тельбізова на посаді у банку та зобов’язала виплатити йому заробітну плату за місяць. В самому "Укрексімбанку" заявили, що подаватимуть апеляцію.

Що відомо про напад на журналістів: