Суд поновив на посаді нападкника на журналістів Тельбізова із "Укрексімбанку"

Голосіївський районний суд Києва поновив на посаді директора департаменту банківської безпеки АТ "Укрексімбанк" Ігоря Тельбізова, якого раніше визнали винним у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів.
"Суд визнав незаконним указ про звільнення Ігора Тельбізова з "Укрексімбанку", посилаючись на те, що це сталось "за вчинення кримінального проступку", що згідно з трудовим законодавством не може бути підставою для таких дій", - пише Радіо Свобода.
В ухвалі вказано, що Тельбізов під час роботи в банку не був ознайомлений з Кодексом поведінки (етики), порушення якого також було однією з підстав його звільнення. Представники АТ "Укрексімбанк" не змогли надати підтверджень зворотньому.
Суд виніс рішення поновити Тельбізова на посаді директора з банківської безпеки та стягнути з державного банку середній заробіток за час «вимушеного прогулу» з 12 листопада 2021 року, коли він був звільнений. Це – близько 8 мільйонів гривень із розрахунку по 14 тисяч 460 гривень за робочий день.
Також, як пише видання, банк має виплатити 200 тисяч гривень моральної компенсації за те, що "було спаплюжено бездоганну репутацію" обвинуваченого.
Наразі рішення не набрало законної сили, але суддівська колегія вже поновила Ігоря Тельбізова на посаді у банку та зобов’язала виплатити йому заробітну плату за місяць. В самому "Укрексімбанку" заявили, що подаватимуть апеляцію.
Що відомо про напад на журналістів:
- 4 жовтня 2021 року на журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Журналіст запитав його про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який банк видав бізнесмену, чия компанія сплачує податки угрупованню "ДНР". Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні "забрати камери" в журналістів та "дістати з них касети".
- За наказом Мецгера співробітники банку, які перебували у кабінеті, а це директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, застосували фізичну силу до оператора "Схем", відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео.
- 11 жовтня Євген Мецгер написав заяву про звільнення, яке того ж дня схвалила наглядова рада "Укрексімбанку". Згодом було звільнено Пікалова, Тельбізова та Осіпова.
- Раніше, під час судового розгляду справи нападу на журналістів, і Мецгер, і Тельбізов, і Осіпов заявляли, що не вважають себе винуватими.
- 14 вересня 2022 року Голосіївський районний суд Києва визнав винними Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки установи Олега Осіпова у незаконному вилученні зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджанні роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища, та у побоях. І Тельбізову, і Осіпову суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.
- Так само винуватим за ч.1 та ч.3 ст. 171 ККУ було визнано і тодішнього голову правління АТ «Укрексімбанк» Євгена Мецгера та визначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.