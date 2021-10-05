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На знімальну групу "Схем" напали під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку"

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора, відібрали камери та видалили записане відео.

На знімальну групу "Схем" напали під час інтерв’ю з головою "Укрексімбанку"
Фото: forbes.net.ua

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис та видалили записане відео.

Весь цей час знімальна група залишалась заблокована у кабінеті голови правління в його присутності. У кабінеті, окрім самого Мецгера, також був присутній директор департаменту інформаційної політики Володимир Пікалов, охоронець та ще один працівник банку, який застосував фізичну силу до оператора "Схем".

Вони оглянули одяг оператора на предмет наявності інших записувальних пристроїв та із погрозами забороняли знімати події на телефон. Оператору та журналісту фізично перешкоджали залишати приміщення.

Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

"Ігоре, забирай у них камери! Виставте їх (камери, – ред.) за двері. І ось цю теж. Касети повитягуйте", – чутно на записі голос Мецгера, який звертається до підлеглих.

Журналісти та представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

Редакція "Радіо Свобода" звернулась до "Укрексімбанку" з проханням прокоментувати ці події. У пресслужбі банку повідомили, що готують коментар із своєю позицією.

Оновлення. У пресслужбі поліції Києва зазначили, що правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об’єктивного та неупередженого досудового розслідування. 

"Інспектори відділу дізнання Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Євген Мецгер очолив "Укрексімбанк" у березні 2020 року. До 2015 року він працював на нижчих посадах у цьому держбанку. Мецгер – уродженець Кривого Рогу. Його дружина Юлія Мецгер у липні 2016 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона - подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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