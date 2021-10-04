У Білій Церкві сталася пожежа в лікарні, є постраждалий

Унаслідок короткого замикання електрообігрівача в лікарні Білої Церкви на Київщині вранці 4 жовтня сталася пожежа. Евакуйовано 13 пацієнтів, одна людина постраждала.

Згідно з оперативними даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 4 жовтня о 5:37 у м. Біла Церква в палаті на другому поверсі двоповерхової будівлі першої міської лікарні сталося коротке замикання електрообігрівача з наступним горінням.

Постраждала одна особа (1945 р.н.). Рятувальники разом з медперсоналом евакуювали 13 хворих.

О 5:56 пожежу на площі 1 кв. м було ліквідовано.

До гасіння залучалося 18 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомляли, минулого тижня в Румунії внаслідок пожежі у ковід-лікарні загинули 9 людей.