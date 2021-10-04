​На Луганщині зафіксовано проліт безпілотника окупантів, обстрілів в зоні ООС не було, - штаб

Від початку доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано одне порушення з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", - зазначили в штабі.

Нагадаємо, у неділю, 3 жовтня, російські окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння