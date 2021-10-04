Фото: gp.gov.ua

Національна поліція затримала у Дніпрі четвертого підозрюваного у гучній справі про шахрайство в Європі, яке розслідується за матеріалами прокуратури німецького міста Бамберг.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента і на сайті МВС.

За даними слідства, аферу реалізувала організована злочинна група громадян України та інших країн упродовж 2017-2020 років. Вони нібито виманювали у громадян європейських країн гроші, пропонуючи їм інвестувати через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторам обіцяли зростання їх вкладень у 100 й більше разів.

Коли люди хотіли вивести свої інвестиції в готівку, їм дзвонили оператори шахрайських колцентрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування та комісію за переведення в готівку - додатково 15% від суми. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювалися організаторами шахрайської схеми.

Задокументована сума збитків від цієї схеми склала 9 млн євро.

У березні та червні підозру було повідомлено першим трьом підозрюваним. Двох із них арештували з заставою 325 млн гривень кожному (справа одного уже в суді), а третю оголосили у міжнародний розшук.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Четвертий підозрюваний, за даними слідства, відповідав за діяльність мережі колцентрів, задіяних у шахрайській схемі. Вони знаходилися у Києві, Софії (Болгарія) та Белграді (Сербія).

Йому інкримінували ст.255 (участь в злочинній організації), ст.209 (відмивання грошей) і ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Ця справа набула особливого розголосу після того, як видання dev.ua опублікувало розслідування, пов'язавши з нею інвестора одного з популярних сервісів доставки.

Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро. Зокрема, арештовано низку дорогих автомобілів: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed.