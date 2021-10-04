У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
У Грузії назвали умову повернення Саакашвілі в Україну
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
Качура: "Гала-концерт чи ні. Я просто хочу поїсти"
План трансформації країни: на Донбасі побудують два нові аеропорти
План трансформації країни: на Донбасі побудують два нові аеропорти
Серед Pandora Papers є дані про 10 компаній, пов'язаних з "Кварталом 95", – "Слідство інфо"
Серед Pandora Papers є дані про 10 компаній, пов'язаних з "Кварталом 95", – "Слідство інфо"
"Слуга народу" майже одностайно підтримала відставку Разумкова, - Гетманцев
"Слуга народу" майже одностайно підтримала відставку Разумкова, - Гетманцев
Зеленський: зустріч з Путіним тет-а-тет може мати неочікуваний результат
Зеленський: зустріч з Путіним тет-а-тет може мати неочікуваний результат
У чернігівському супермаркеті молодики напали на поліцейських: один загинув
У чернігівському супермаркеті молодики напали на поліцейських: один загинув
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
Саакашвілі в'їхав до Грузії у вентиляційній кабіні трейлера, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоПодії

У Дніпрі затримали четвертого підозрюваного у гучній справі про шахрайство у Європі

Чоловік нібито відповідав за діяльність мережі колцентрів.

Фото: gp.gov.ua

Національна поліція затримала у Дніпрі четвертого підозрюваного у гучній справі про шахрайство в Європі, яке розслідується за матеріалами прокуратури німецького міста Бамберг.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента і на сайті МВС.

За даними слідства, аферу реалізувала організована злочинна група громадян України та інших країн упродовж 2017-2020 років. Вони нібито виманювали у громадян європейських країн гроші, пропонуючи їм інвестувати через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінних паперів та інших активів. Інвесторам обіцяли зростання їх вкладень у 100 й більше разів.

Коли люди хотіли вивести свої інвестиції в готівку, їм дзвонили оператори шахрайських колцентрів, представлялися представниками торгових платформ і вимагали внести збір за обслуговування та комісію за переведення в готівку - додатково 15% від суми. Після оплати акаунти інвесторів блокувалися, а розміщені на них кошти привласнювалися організаторами шахрайської схеми.

Задокументована сума збитків від цієї схеми склала 9 млн євро.

У березні та червні підозру було повідомлено першим трьом підозрюваним. Двох із них арештували з заставою 325 млн гривень кожному (справа одного уже в суді), а третю оголосили у міжнародний розшук.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Четвертий підозрюваний, за даними слідства, відповідав за діяльність мережі колцентрів, задіяних у шахрайській схемі. Вони знаходилися у Києві, Софії (Болгарія) та Белграді (Сербія).

Йому інкримінували ст.255 (участь в злочинній організації), ст.209 (відмивання грошей) і ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Ця справа набула особливого розголосу після того, як видання dev.ua опублікувало розслідування, пов'язавши з нею інвестора одного з популярних сервісів доставки. 

Під час досудового розслідування накладено арешти на рухоме та нерухоме майно підозрюваних вартістю близько 50 млн євро. Зокрема, арештовано низку дорогих автомобілів: Rolls Royce Phantom, Rolls Royce Wraith, BMW Z8, Lamborghini Aventador SVJ Roadster В, Mercedes-Benz Maybach S560, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz Maybach S500, Audi Q5, Kia Ceed. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також