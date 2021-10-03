На Буковині прикордонники доганяли контрабандистів з пострілами

Фото: dpsu.gov.ua

У Чернівецькій області контрабандистів, які спричинили ДТП, тікаючи від прикордонників, затримували з пострілами.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Військовослужбовці відділу “Красноїльськ” неподалік кордону з Румунією виявили позашляховик Mitsubishi Pajero та осіб, які вивантажували пакунки з нього.

Помітивши правоохоронців, невідомі покидали частину пакунків з сигаретами та на автомобілі вдались до втечі.

“Правопорушники на позашляховику, небезпечно маневруючи та створюючи явну загрозу здоров’ю та життю прикордонників, здійснили зіткнення зі службовим автомобілем охоронців кордону Ford. При цьому прикордонник, водій службового авто, отримав травму”, – йдеться у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

До переслідування та затримання порушників долучилися військовослужбовці Нацгвардії та прикордонники оперативно-розшукового підрозділу. Для зупинки транспортного засобу правоохоронці використали зброю.

Автівку правопорушників вдалося затримати, проте невідомі особи втекли. Позашляховик “Mitsubishi” іноземної реєстрації та 22 пакунки сигарет доставлено до прикордонного підрозділу.

Правоохоронці шукають осіб, причетних до вказаної події.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, у вересні у Києві сталася поліцейська погоня зі стріляниною: п'яний водій 40 хвилин тікав від поліції, відстрілюючись з травмата.