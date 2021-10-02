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​Прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо вісьмох бойовиків "ДНР", які катували людей в донецькій "Ізоляції"

Іх судитимуть заочно.

​Прокуратура передала в суд обвинувальний акт щодо вісьмох бойовиків "ДНР", які катували людей в донецькій "Ізоляції"
Фото: ТСН

Офіс генерального прокурора завершив досудове розслідування і скерував до суду обвинувальний акт стосовно восьми бойовиків незаконного воєнізованого формування "МДБ ДНР" у справі про катування у підпільній в’язниці "Ізоляція", в окупованому Донецьку.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

Чоловіків обвинувачують за статтями про торгівлю людьми, керівництво й участь у злочинній організації, участь у терористичній організації, участь у діяльності не передбачених законами України воєнізованих формувань, порушення законів і звичаїв війни.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2017 років двоє представників «служби спеціальних операцій Міністерства державної безпеки ДНР» організували і контролювали незаконну діяльність, яка полягала у захопленні та незаконному утриманні цивільних осіб і військовослужбовців Збройних сил України у так званій в’язниці «Ізоляція» у Донецьку", – йдеться в повідомленні.

За їх наказами шестеро так званих "конвоїрів" підпільної в’язниці незаконно утримували в нелюдських умовах 24 громадянин. Обвинувачені жорстоко поводились з полоненими, застосовували до них психологічне і фізичне насилля, катували та примусово залучали до праці.

Оскільки обвинувачені переховуються від слідства, їх судитимуть заочно.

Нагадаємо, приміщення донецького центру сучасного мистецтва "Ізоляція" у 2014 році захопили контрольовані Росією угруповання. Пізніше, зі слів полонених і заручників, які поверталися за обмінами, стало відомо, що в "Ізоляції" організували в’язниця. Полонені часто називають в’язницю "сучасним концтабором" і повідомляють про тортури.

За підтримки Bellingcat встановлені ключові військові злочинці з російським громадянством, які захопили фонд "Ізоляція". Загалом поліція заочно притягнула до відповідальності десятьох бойовиків, які катували та незаконно утримували громадян у в’язниці.

В’язнями тюрми "Ізоляція" були, зокрема, вчений Ігор Козловський, а також журналіст Станіслав Асєєв, який після звільнення написав книгу "Світлий шлях: історія одного концтабору". Читайте також інтерв'ю LB.ua з Козловським

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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