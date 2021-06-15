Книжку журналіста Асєєва про концтабір "Ізоляція" видали англійською мовою

Вийшов англійський переклад книжки українського журналіста і публіциста Станіслава Асєєва "Світлий шлях: історія одного концтабору".

Про це він повідомив у фейсбуці.

У книжці Асєєв розповів про своє дворічне перебування у таємній в’язниці "Ізоляція", що у Донецьку, яку бойовики "ДНР" перетворили у концентраційний табір. Книжка вперше вийшла друком у 2020 році у Видавництві старого Лева двома мовами − українською і російською.

"Що ж, це сталося - і ми вже маємо наклад "Світлого Шляху" англійською: 3 тис. примірників для безкоштовного розповсюдження серед західних дипломатів з метою інформування про "Ізоляцію". Не втомлююсь дякувати посольству Канади за таку важливу справу. А також перекладачам та всій команді Видавництво Старого Лева, які у максимально стислі терміни провели колосальну роботу", - написав Асєєв.

Він також зазначив, що англомовна версія книжки має назву "The torture camp on paradise street".

"Щодо назви. Так, це виявилось проблемою - і не тільки в англійському перекладі (про це трохи згодом). "Улица Светлого Пути" виявилась абсолютно зрозумілою на пострадянському просторі - і абсолютно незрозумілою для західного читача, у якого не виникає асоціацій із Леніним та дорогою у рай-комунізм. Тому переклали максимально адаптивно до цих сенсів, аби зберігся контраст - "Табір тортур на Райській вулиці"", - пояснив журналіст.

"Загалом посольство Канади зробило не тільки політичний, але й особистісний подарунок: цей переклад поставив мене на крок ближче до остаточного звільнення, коли тема "Ізоляції" зникне з мого життя. Бо ці півтора роки на волі показали, що просто звільнитись - інколи не досить, аби відчути себе по-справжньому вільним. Тож ще трохи - і з цим, нарешті, буде кінець", - додав Асєєв.

Нагадаємо, Асєєв жив у Донецьку і після початку окупації писав для українських видань під псевдонімом Станіслав Васін. Влітку 2017 року його затримали окупанти, звинувативши в роботі на Службу безпеки України. У жовтні 2019 року Асєєва засудили до 15 років колонії суворого режиму, а через два місяці він вийшов на свободу в рамках обміну.