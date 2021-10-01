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СБУ провела антитерористичні навчання поблизу Маріуполя

У результаті тренувань спецпризначенці знешкодили десант противника та запобігли захопленню українських територій.

Фото: СБУ

Штаб Антитерористичного центру при СБУ взяв участь у стратегічних командно-штабних навчаннях поблизу Маріуполя.

Як повідомляє пресслужба СБУ, ході навчань було відпрацьовано алгоритм спільних дій із нейтралізації диверсійно-розвідувальних груп.

"Через потенційну "загрозу" на узбережжі Азовського моря учасники розгорнули штаб територіальної оборони Маріупольського району. Керівництво операцією відбувалося онлайн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання відбувалися на трьох локаціях: блокпост, морська територія та прибережна зона у населеному пункті. У результаті тренувань спецпризначенці знешкодили десант противника та запобігли захопленню українських територій.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

У заходах взяли участь керівництво Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, підрозділи Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях, обласні управління Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, прикордонники, війська територіальної оборони у Донецькій області та органи самоврядування Маріупольського району.

Нагадаємо, раніше у вересні одеські поліцейські провели оперативно-тактичні навчання, на яких вдосконалювали злагодженість дій підрозділів під час проведення спецоперацій.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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