Колишнього посадовця апарату РНБО з допуском до державної таємниці судитимуть за зраду

"Зарубіжних «кураторів» цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск".

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт проти колишнього посадовця Адміністрації президента та апарату РНБО, якого влітку затримали за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Посадовець був завербований іноземною спецслужбою на шкоду державній безпеці України. Його зарубіжних «кураторів» цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ", - заявили в службі.

Посадовця судитимуть за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що справа стосується подій кількарічної давності.

Протягом 2014 року підозрюваний, який тоді працював в Адміністрації президента, а потім перейшов в апарат РНБО, маючи доступ до державної таємниці, вступив у змову з представником іноземної спецслужби та передав йому відомості, які отримував у зв’язку із виконанням службових обов’язків.

Імені підозрюваного офіційно не називають, проте відомо, що підозрюваний не був публічною особою, а роботу щодо нього правоохоронці почали ще в 2016-2017 роках.

За даними "Обозревателя", це Леонід Пирожков, який донедавна займав посаду заступника керівника служби з питань економічної безпеки – керівника управління з питань економічної та фінансової безпеки в апараті РНБО. На порталі судової влади повідомляється, що 1 жовтня в Печерському районному суді було призначено склад суддів, які розглядатимуть кримінальну справу проти людини з таким іменем.

Підозрюваний був посадовцем категорії "Б" з допуском за формою 2 - для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності "цілком таємно" та "таємно".