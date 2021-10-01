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Колишнього посадовця апарату РНБО з допуском до державної таємниці судитимуть за зраду

"Зарубіжних «кураторів» цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск".

Колишнього посадовця апарату РНБО з допуском до державної таємниці судитимуть за зраду
Фото: president.gov.ua

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт проти колишнього посадовця Адміністрації президента та апарату РНБО, якого влітку затримали за підозрою в державній зраді.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

"Посадовець був завербований іноземною спецслужбою на шкоду державній безпеці України. Його зарубіжних «кураторів» цікавили відомості держтаємниці, до яких він мав допуск і фактичний доступ", - заявили в службі.

Посадовця судитимуть за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що справа стосується подій кількарічної давності.

Протягом 2014 року підозрюваний, який тоді працював в Адміністрації президента, а потім перейшов в апарат РНБО, маючи доступ до державної таємниці, вступив у змову з представником іноземної спецслужби та передав йому відомості, які отримував у зв’язку із виконанням службових обов’язків.

Імені підозрюваного офіційно не називають, проте відомо, що підозрюваний не був публічною особою, а роботу щодо нього правоохоронці почали ще в 2016-2017 роках.

За даними "Обозревателя", це Леонід Пирожков, який донедавна займав посаду заступника керівника служби з питань економічної безпеки – керівника управління з питань економічної та фінансової безпеки в апараті РНБО. На порталі судової влади повідомляється, що 1 жовтня в Печерському районному суді було призначено склад суддів, які розглядатимуть кримінальну справу проти людини з таким іменем.

Підозрюваний був посадовцем категорії "Б" з допуском за формою 2 - для роботи з секретною інформацією, що має ступені секретності "цілком таємно" та "таємно".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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