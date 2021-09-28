​Венедіктова: за півтора року притягнули до відповідальності за корупцію 30 прокурорів

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова розповіла, що з початку її роботи в Україні притягнули до відповідальності за корупцію 30 прокурорів.

"Справедливість ми починаємо із себе. За ті півтора року, що я генеральний прокурор, ми більше 30 прокурорів притягнули до відповідальності за корупцію. Мені здається, що коли система здатна очищуватися сама – тоді вона здатна викликати довіру і в людей, тоді вона здатна бути дійсно інструментом того, для чого вона створювалася – для справедливості", - написала Венедіктова у фейсбуці.

Вона також повідомила, що сьогодні на Конференції "Реформа прокуратури України 2019-2021 років: здобутки та подальші кроки" підсумували результати і визначили виклики перетворень інституції.

Організатори та учасники конференції – ключові міжнародні партнери і провідники наших змін: Офіс Ради Європи в Україні, Представництво ЄС, Посольство США, експертне та професійне середовище.

"Ми завершили безпрецедентне очищення системи – з інституції після атестації пішов кожен третій прокурор, ми влили «нову кров» - фахівців з-поза системи, ми сформували основу незалежності – органи прокурорського самоврядування... Нам необхідно жити в верховенстві права, будувати його кожного дня і робити його доступним для людей. Це орієнтир для більше 8000 прокурорів зараз – згідно з внутрішнім опитуванням, 97% прокурорів прагнуть бути суспільно-корисними і працюють заради блага людей", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, восени 2019 року Верховна Рада проголосувала за реформу органів прокуратури, яка передбачала переатестацію прокурорів та зміну всієї структури. Замість Генеральної прокуратури з січня 2020 року було створено Офіс генерального прокурора, а у вересні почали працювати нові обласні прокуратури.

Реформа передбачала скорочення максимальної кількості співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис.

У березні 2021 року в Україні почали роботу нові окружні прокуратури, створені замість місцевих.