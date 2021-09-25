СБУ оголосила підозру одній із керівниць "партії Шарія"

СБУ має докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія".

Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру одній із керівниць "Партія Шарія". За попередніми даними, вона займалася підробкою документів про "купівлю" даної політичної сили і про обрання її "очільників".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Підозру оголошено за ч.2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ("підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців").

"У СБУ є аргументовані докази причетності вказаної особи до підробки документів про перереєстрацію політичної партії "Об’єднана Україна" у політичну партію "Партія Шарія". Більше того, зловмисниця фальсифікувала протоколи засідань "політичної сили", що дозволило "обрати потрібних керівників партії", - повідомляють у СБУ.

За інформацією правоохоронців, "Партію Шарія" зареєстровано на чоловіка на ім’я Віктор Шарій. Сам він при цьому стверджує, що не має жодного відношення до діяльності даної "політичної сили" і лише дав нотаріальну згоду на використання в ній свого прізвища. При чому зробив це за грошову винагороду у $500.

Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, 8червня Служба безпеки України провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія". Їх підозрювали у причетності до розповсюдження агітації, спрямованої на зміну меж території України та конституційного порядку.