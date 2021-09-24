За інформацією ЗМІ, йдеться про члена парламентської групи "За майбутнє" Віктора М'ялика.

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно чинного народного депутата України, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на понад 118 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Встановлено, що протягом 2012-2019 років підозрюваний продавав нерухомість у житлових будинках в селах Петропавлівська Борщагівка та Софіївська Борщагівка, що розташовані поряд з Києвом. При цьому він не був зареєстрований фізичною особою–підприємцем або юридичною особою. Доходи від реалізації квартир та іншої нерухомості фігурант приховував під виглядом реалізації власного майна, а не від підприємницької діяльності. Це дозволяло знизити ставку податку з оборудок з 18 до 5%", - йдеться у повідомленні.

За висновками експертів, через дії підозрюваного до держбюджету не надійшло податків на загальну суму понад 118 млн гривень.

Наразі підозрюваному повідомлено про завершення досудового розслідування та надано повний доступ до матеріалів кримінального провадження.

Фігурант підозрюється в умисному ухиленні від сплати податків, вчиненому особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи (ч. 3 ст. 212 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

За даними “Дзеркала тижня”, йдеться про члена парламентської групи "За майбутнє" Віктора М'ялика.

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, М'ялика було обрано до парламенту в окрузі 155 (Рівненська область), самовисуванець. На момент обрання депутатом проживав у селі Мотовилівці Фастівського району Київської області.

У своїй декларації про доходи за 2019 рік М'ялик вказав, що є власником величезної кількості нерухомості, серед якої - 158 квартир різною площею (від 38 до 95 кв. метрів) в Софіївській Борщагівці (Києво-Святошинський район, Київська область). Також нардепу належать гаражі, місця для парковок і земельні ділянки (площею як 520 так і понад 1000 кв. метрів) в тій же Софіївській Борщагівці.

При цьому від відчуження нерухомого майна, а також здачі майна в оренду М'ялик за рік отримав кілька мільйонів. Дружина нардепа також отримує чималий дохід від здачі нерухомості в оренду.

У березні депутату оголосили про підозру через ухилення від сплати податків.