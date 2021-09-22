Один з місцевих чиновників "прикривав" тіньовий видобуток піщано-гравійної суміші під виглядом розчистки та регулювання русел гірських рік.

Фото: СБУ

Служба безпеки України у Закарпатській області викрила масштабну схему розкрадання природних ресурсів у руслі річки Тиса та на її притоках.

Як повідомляє пресслужба СБУ, один з керівників управління державного водного господарства “прикривав” тіньовий видобуток піщано-гравійної суміші під виглядом розчистки та регулювання русел гірських рік.

За даними слідства, посадовець, до обов’язків якого входить збереження місцевої екосистеми, погодився «заплющити очі» на її руйнування. Натомість надав підприємцям повний безконтрольний доступ для проведення робіт без жодних дозволів.

Збитки держави від протиправної діяльності тільки цього чиновника оцінено у понад 56 млн грн.

Наразі керівнику міжрайонного управління водного господарства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Також раніше за матеріалами СБУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) Кримінального кодексу України його "партнерам" по оборудці, п'ятьом керівникам приватних підприємств. Збитки держави від їх "підприємницької діяльності" оцінено у понад 76 млн грн.

Тривають слідчі дії для виявлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до функціонування протиправної схеми.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Запорізькій області Служба безпеки України викрила чергову схему розкрадання на "Укрзалізниці". За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.