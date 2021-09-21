СБУ викрила митників аеропорту "Бориспіль" на "кришуванні" контрабанди

Зловмисники обклали "даниною" бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну.

Служба безпеки України припинила корупційну схему, яку організували посадовці митного посту "Аеропорт Бориспіль".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що причетні до оборудки посадовці систематично вимагали і отримували від підприємців хабарі. Зловмисники обклали "даниною" бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну. У разі відмови, підприємцям погрожували штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення.

При цьому сам комерційний вантаж митники-зловмисники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків і за них не йшло жодних нарахувань у державний бюджет. Це так звана "схема НСБ" - несупроводжуваний багаж.

Розмір хабарів залежав від кількості товарів та їх вартості.

Правоохоронці затримали одного із митників «на гарячому» під час отримання чергового траншу хабаря. Загалом від підприємця вимагали $4500.

Одночасно задокументовано протиправні дії інших осіб, причетних до вчинення вказаного корупційного правопорушення.

Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, проводяться обшуки за місцем вчинення зазначеного кримінального правопорушення та за місцем мешкання правопорушників.