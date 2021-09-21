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СБУ викрила митників аеропорту "Бориспіль" на "кришуванні" контрабанди

Зловмисники обклали "даниною" бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну.

СБУ викрила митників аеропорту "Бориспіль" на "кришуванні" контрабанди
Фото з місця події
Фото: СБУ

Служба безпеки України припинила корупційну схему, яку організували посадовці митного посту "Аеропорт Бориспіль".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що причетні до оборудки посадовці систематично вимагали і отримували від підприємців хабарі. Зловмисники обклали "даниною" бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну. У разі відмови, підприємцям погрожували штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення.

При цьому сам комерційний вантаж митники-зловмисники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків і за них не йшло жодних нарахувань у державний бюджет. Це так звана "схема НСБ" - несупроводжуваний багаж.

Розмір хабарів залежав від кількості товарів та їх вартості.

Правоохоронці затримали одного із митників «на гарячому» під час отримання чергового траншу хабаря. Загалом від підприємця вимагали $4500.

Одночасно задокументовано протиправні дії інших осіб, причетних до вчинення вказаного корупційного правопорушення.

Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, проводяться обшуки за місцем вчинення зазначеного кримінального правопорушення та за місцем мешкання правопорушників.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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