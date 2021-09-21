Поліція передала до суду адмінпротокол на суддю Колегаєву за липневу ДТП

Суддя майже два місяці була на лікарняному і у відпустці.

Патрульна поліція передала до суду адміністративний протокол, складений у липні на суддю Деснянського районного суду Києва Світлану Колегаєву після ДТП на Оболоні.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Протягом більш ніж півтора місяця порушниця перебувала то на лікарняному, то у відпустці, і жодного разу, на численні письмові запрошення поліцейських, так і не з'явилася до управління патрульної поліції у м. Києві для завершення оформлення відповідного адміністративного матеріалу. Тому, після виходу водійки з лікарняного, ми відвідали її за місцем роботи та склали протокол про адміністративне правопорушення за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП)", - написав поліцейський у фейсбуці.

Медичиний висновок у липні показав, що суддя знаходилася за кермом в нетверезому стані, але сама Колегаєва цього не визнає.

"З протоколом не згодна. З висновком лікаря-нарколога не згодна, оскільки існують розбіжності у висновку лікаря з результатом приладу "Драгер" та з результатом висновку, отриманим за результатами самозвернення", - написала суддя в протоколі.

Скандальну ДТП розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

Нагадаємо, 22 липня ввечері на Прирічній вулиці в Києві сталася ДТП. Водійка Audi не впоралась з машиною на заокругленні дороги, внаслідок чого врізалась у дерево, втративши одне із коліс. Пізніше з'ясувалося, що за кермом машини знаходилася суддя Деснянського районного суду Києва Світлана Колегаєва. За словами свідків, водійка знаходилася в неадекватному стані - мала "скляні" очі, не могла пояснити, хто вона і як її звати.

З 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.